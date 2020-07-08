Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε Μάντζη και Γαρουφαλιά (pics)
Ο 28χρονος φορ και ο 27χρονος χαφ από τον Βόλο και τον Ατρόμητο αντίστοιχα, θα συνεχίσουν στην ομάδα του Γιάννη Πετράκη
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Ο 28χρονος φορ και ο 27χρονος χαφ από τον Βόλο και τον Ατρόμητο αντίστοιχα, θα συνεχίσουν στην ομάδα του Γιάννη Πετράκη