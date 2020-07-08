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Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε Μάντζη και Γαρουφαλιά (pics)

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε Μάντζη και Γαρουφαλιά (pics)

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε Μάντζη και Γαρουφαλιά (pics)

Ο 28χρονος φορ και ο 27χρονος χαφ από τον Βόλο και τον Ατρόμητο αντίστοιχα, θα συνεχίσουν στην ομάδα του Γιάννη Πετράκη 

Η ενίσχυση από Ελλάδα συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό Λευκωσίας, που ολοκλήρωσε την απόκτηση των Ηρακλή Γαρουφαλιά και Βασίλη Μάντζη. Ο 27χρονος χαφ που ήταν στον Ατρόμητο και ο 28χρονος φορ που έπαιζε στον Βόλο πήγαν στην Κύπρο και ανακοινώθηκαν από την ομάδα που έχει για προπονητή τον Γιάννη Πετράκη.

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