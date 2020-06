Ο πάουερ φόργουορντ της Παρτιζάν Βελιγραδίου διαπιστώθηκε πως έχει προσβληθεί από τον Covid-19, όπως επισημοποίησε και η ομάδα του, ωστόσο, ήταν παντελώς ασυμπτωματικός.

Οι συμπαίκτες του και ο Αντρέα Τρινικιέρι υποβάλλονται σε τεστ ανίσχνευσης του ιου, ωστόσο, το θέμα έχει πολλές εξελίξεις...

Ο Γιάνκοβιτς είχε δώσει το «παρών» σε φιλικό παιχνίδι προς τιμήν του Ντέγιαν Μιλόγεβιτς, όπου ήταν παρόντες και οι Νίκολα Γιόκιτς και Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ, βρέθηκε στην εξέδρα και στο πρόσφατο μεγάλο ντέρμπι του Βελιγραδίου στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα!

Παρά τον κορονοϊό που απειλεί την ανθρωπότητα και ακόμα δεν έχουμε ξεμπερδέψει, το ματς εκείνο έγινε με παρουσία περισσότερων από 20.000 οπαδών που δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα, ωστόσο, ίσως αυτό να έχει αρνητικές συνέπειες στο άμεσο μέλλον...

Partizan Belgrade beat rivals Red Star 1-0 on Wednesday to reach the Serbian Cup final.

25,000 fans were allowed to attend the game, with no crowd restrictions in place. pic.twitter.com/Xe765cYf44

