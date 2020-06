Απίθανα πράγματα στο Ισραήλ, αφού το «Bloomfield Stadium» στο Τελ Αβίβ εγκατέστησε ειδικό μηχανισμό στη φυσούνα, ώστε να ψεκάζει με απολυμαντικό λίγο πριν την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Παίκτες και προπονητές δεν είναι υποχρεωμένοι να περνούν από αυτό το σημείο, ωστόσο οι ειδικοί πιστεύουν πως 100-200 άτομα θα το κάνουν σε κάθε ματς. «Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να περάσουν. Αισθάνονται πολύ πιο ασφαλείς. "Δεν είμαστε η... θεραπεία για τον κορονοϊό, αγωνιζόμαστε ενάντια στην εξάπλωσή του» τόνισε ο αντιπρόεδρος της RD Pack. Το πρωτάθλημα άρχισε ξανά πριν λίγες ημέρες, ενώ το συγκεκριμένο γήπεδο φιλοξενεί τους αγώνες της Μακάμπι Τελ Αβίβ, της Χάποελ και της Μπνέι Γιεχούντα.

Happening now: @TelAviv Mayor @Ron_Huldai tests a sanitation tunnel developed by RD Pack that sprays the environmentally-friendly disinfectant based on tap water developed at Bar-Ilan. The tunnel is now being piloted at Bloomfield Stadium to promote hygiene at public venues pic.twitter.com/psdxNYmbET

