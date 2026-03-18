Ο Μπραΐμ Ντίαθ ενημερώθηκε για την αναπάντεχη εξέλιξη σχετικά με το Copa Africa από τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης και η αντίδραση του ήταν ανεκτίμητη.

Ο Μπραΐμ Ντίαθ βίωσε ένα συναισθηματικό «rollercoaster» χθες το βράδυ (17/03), όταν έμαθε ότι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μαρόκο είχε κατακτήσει και επίσημα τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης μόλις είχε βγει από μια έντονη αναμέτρηση εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του Champions League, όταν έφτασε στα χέρια του αυτή η «χαρούμενη» είδηση.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα, οι οπαδόι της «βασίλισσας» που είχαν παρευρεθεί στο «Etihad» για να υποστηρίξουν την ομάδα τους, ενημέρωσαν τον Ντίαθ για αυτή την απροσδόκητη εξέλιξη, με τον ίδιο να είναι αρχικά σοκαρισμένος, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι η χώρα του είχε στεφθεί πρωταθλήτρια, δύο μήνες μετά τον... χαμένο τελικό.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά την ακύρωσή του αρχικού τελικού αποτελέσματος από την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, κρίνοντας ότι η Σενεγάλη είχε χάσει τον αγώνα λόγω της διαμαρτυρίας της για την αποχώρηση από το γήπεδο. Η απόφαση έδωσε στο Μαρόκο τη νίκη με 3-0, χαρίζοντάς του έναν ιστορικό ηπειρωτικό τίτλο, σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Για τον Ντίαθ, η στιγμή είχε ακόμη βαθύτερο συναισθηματικό βάρος. Ο διεθνής επιθετικός ήταν ο μοιραίος πρωταγωνιστής του τελικού, καθώς το χαμένο πέναλτι του στο 90+ ήταν μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της αναμέτρησης, όποτε η χθεσινή απόφαση, όσο άδικη και αν είναι, ήταν μία προσωπική του «λύτρωση».