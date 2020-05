Η τεχνική του Ανρί ήταν ποδοσφαιρική όαση... (vid)

Ο Τιερί Ανρί στην ποδοσφαιρική του καριέρα ξεδίπλωσε όλο το μεγαλείο που τον χαρακτήριζε και την άρτια τεχνική του κατάρτιση.

Οι προσπάθειές του, οι ντρίμπλες του, η τοποθέτηση του σώματός του ώστε να μη χάνει τη μπάλα, η ταχύτατη σκέψη του και η απόλυτη ικανότητα σύνδεσης μυαλού με πόδια τον κατέστησαν έναν από τους καλύτερους στη θέση του, με τεχνική που σπάνια βρίσκει πλέον κανείς σε παίκτη που αγωνίζεται στην επίθεση.

When we talk about the greatest strikers ever, it’s remarkable how rarely Thierry Henry’s name comes up. pic.twitter.com/2uxkCBASny

