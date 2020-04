Ο "Μικρός Βούδας" αποτελεί ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Κατά την ποδοσφαιρική του καριέρα κατάφερε να κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο UEFA, ένα Κύπελλο Ιταλίας, ενώ το 1993 ανακηρύχθηκε καλύτερο παίκτης της Ευρώπης και του Κόσμου.

Η στιγμή που τον σημάδεψε ήταν αυτή με το άστοχο πέναλτι στον τελικό του Μουντιάλ κόντρα στη Βραζιλία το 1994. Ο ηγέτης της εθνικής Ιταλίας πήρε από το χέρι την ομάδα του, πετυχαίνοντας πέντε τέρματα στη φάση των νοκ άουτ και την οδήγησε στον τελικό. Εκεί αποδείχθηκε μοιραίος καθώς, όντας τραυματίας, ανέλαβε την τελευταία εκτέλεση πέναλτι. Ωστόσο, δεν κατάφερε να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα για τη «Σκουάντρα Ατζούρα» και αυτό σήμανε το τέλος για την Ιταλία.

Οπως και να 'χει ακόμα και σήμερα παραμένει ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που έχουν περάσει από τον χώρο του ποδοσφαίρου

On this day 2004 Roberto Baggio played his last game for Italy

'The Divine Ponytail' wore his famous number 10 shirt that day pic.twitter.com/RoUe1elyVI

