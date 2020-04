Αποθέωσε τον Τζέραρντ ο Σωτήρης Κυργιάκος (pic)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ μίλησε στο επίσημο περιοδικό της Ρέιντζερς και κλήθηκε να σχολιάσει την πορεία του Στίβεν Τζέραρντ.

«Δεν μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι βλέπω τον Τζέραρντ να κάθεται στον πάγκο της Ρέιντζερς, διότι η γνώση του για το ποδόσφαιρο και η ικανότητα του να διαχειρίζεται τους παίκτες είναι παγκόσμιας κλάσης.

World-Class – Former Greece Star Not Surprised To See Steven Gerrard As Rangers Boss https://t.co/jqATPUmwhm

