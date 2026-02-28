Η Λίβερπουλ έβγαλε γούστα στην επίθεση κόντρα στη Γουέστ Χαμ τη διέλυσε με 5-2 σε ένα διασκεδαστικό ματς και παρέμεινε δυναμικά στην κούρσα του Champions League.

Έχει πάρει τα πάνω της η Λίβερπουλ και συνεχίζει να πιέζει για την είσοδο στο Champions League. Χάρη σε ένα εντυπωσιακό πρώτο μέρος και με «όπλο» τον επιθετικό πλουραλισμό, οι Reds έστησαν πάρτι απέναντι στη Γουέστ Χαμ του (βασικού) Μαυροπάνου και με το τελικό 5-2 έπιασαν προσωρινά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 4η θέση, αλλά υστερούν στην ισοβαθμία.

Η κόκκινη «μηχανή» δεν άργησε να πάρει μπροστά, αφού μόλις στο 5΄ο Εκτικέ εκτέλεσε από πλάγια θέση χαμηλά στην αριστερή γωνία για το 1-0. Η Λίβερπουλ αύξησε την πίεση κι έφτασε στο 2-0 στο 20΄, όταν ο Φαν Ντάικ νίκησε άπαντες στον αέρα από εκτέλεση κόρνερ και βρήκε δίχτυα με κεφαλιά. Στο 43΄ήταν η σειρά του Μακ Άλιστερ να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς, όταν με σημάδεψε το παραθυράκι της εστίας με απίθανο βολέ στο πιο όμορφο γκολ του ματς.

Αναμενόμενα οι παίκτες του Σλοτ έριξαν ταχύτητα στο β΄μέρος, παρουσίασαν νωθρά διαστήματα αμυντικά κι επέτρεψαν στη Γουέστ Χαμ να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο μετά την ανάπαυλα. Στο 48΄κιόλας ο Σούτσεκ σκόραρε σε κενή εστία από παράλληλα του Ντιουφ για το 3-1, με το ματς να έχει αποκτήσει τελείως ανοικτό χαρακτήρα. Κάπως έτσι στο 70΄ο Χάκπο πάτησε περιοχή και σημάδεψε τη γωνία από δύσκολη θέση για το 4-1, με τους Λονδρέζους να ψαλιδίζουν ξανά τη διαφορά πέντε λεπτά αργότερα με κεφαλιά του Καστεγιάνος στο δεύτερο δοκάρι από εκτέλεση κόρνερ.

Τον χορό των γκολ ολοκλήρωσε στο 82΄το αυτογκόλ του Ντισασί, ο οποίος άθελά του έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Γουέστ Χαμ από παράλληλη του Φρίμπονγκ στην περιοχή για να διαμορφώσει το εκκωφαντικό 5-2 υπέρ της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ που κράτησε τους Hammers εντός της επικίνδυνης ζώνης.

Επιστροφή στις νίκες για την Έβερτον σε ματς ροντέο

Η Έβερτον επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Νιούκαστλ με 3-2, σε ένα ματς με συνεχείς εναλλαγές. Τα Ζαχαρωτά ανέβηκαν στην 8η θέση και είναι στο -8 από την πεντάδα. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυναμικά στο ματς και στο 19' ο Μπράντγουεϊ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Οι γηπεδούχοι άρχισαν να ανεβάζουν ρυθμό και στο 32' ο Ράμσεϊ σούταρε από το όριο της περιοχής για το 1-1. Η χαρά δεν κράτησε πολύ και δύο λεπτά αργότερα, ο Μπέτο εκμεταλλεύτηκε το κακό διώξιμο του Πόουπ και έγραψε το 2-1. Στο β' μέρος ήρθαν τα πάνω κάτω. Στο 82' οι Καρακάξες ισοφάρισαν σε 2-2 με τον Μέρφι, αλλά ένα λεπτό αργότερα η Έβερτον ανέκτησε το προβάδισμα με κοντινό πλασέ του Μπέιρι για το τελικό 3-2.

Ο Ντάμσγκαρντ λύτρωσε την Μπρέντφορντ

Σε ένα χορταστικό ματς, η Μπρέντφορντ, αν και κινδύνεψε, στο τέλος κατάφερε να νικήσει την Μπέρνλι εκτός έδρας με 4-3 και έβαλε ξανά μπροστά για την ανάβασή της. Βρίσκεται στην 7η θέση και στο -5 από την πεντάδα, ενώ η αντίπαλός της βυθίστηκε κι άλλο στην επικίνδυνη ζώνη.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν φουριόζοι και μόλις στο 9' ο Ντάμσγκαρντ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ και ο Τιάγκο στο 25' έδωσε αέρα δύο τερμάτων. Ο Βραζιλιάνος απέφυγε την αντίπαλη άμυνα και νίκησε στο τετ-α-τετ τον αντίπαλο γκολκίπερ, ενώ στο 34' ο Σάντε ανέβασε το δείκτη του σκορ για το 3-0. Στις καθυστερήσεις του α' μέρους, όμως, ο Κεϊγιόντ σημείωσε αυτογκόλ κρατώντας την Μπέρνλι στο παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι στο β' μέρος ήταν ασταμάτητοι. Στο 47' ο Άντονι εκμεταλλεύτηκε ξανά λάθος του Κεϊγιόντ και έγραψε το 3-2, ενώ στο 60' ο Φλέμινγκ έφερε το ματς στα ίσα με κεφαλιά. Στο 90'+3' οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ανατροπή, καθώς ο Ντάμσγκαρντ πέτυχε το χρυσό γκολ για το τελικό 4-3.