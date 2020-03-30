Κορονοϊός: Κρίσιμες ώρες για τον Ρουστού (pic)

Η σύζυγος του Ρουστού Ρετσμπέρ, Ιζίλ από την πλευρά της τόνισε πως βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ζητώντας από τον κόσμο να προσευχηθεί για τον ίδιο.
«Πήγαμε τον άνδρα μου, Ρουστού, στο νοσοκομείο καθώς διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19. Ενώ τα πάντα ήταν φυσιολογικά, είμαστε ακόμα σε κατάσταση σοκ από το πόσο ξαφνικά και γρήγορα αναπτύχθηκαν τα συμπτώματα της ασθένειας.
Οι ώρες είναι κρίσιμες και δύσκολες. Το μόνο που ζητάω από τον κόσμο είναι να έχει συνείδηση και να δείξει σεβασμό. Το δικό μου τεστ όπως και αυτό του γιου μας, ήταν αρνητικό. Είναι στο νοσοκομείο τώρα και δεν μας επιτρέπεται να τον δούμε.
Αυτό είναι το δυσκολότερο μέρος, που δεν μπορώ να είμαι δίπλα του. Ο Θεός είναι σπουδαίος και εμπιστευόμαστε τους Τούρκους γιατρούς. Κάντε προσευχές για εκείνον»
İyi geceler; Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin . Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR