Ποιος Μέσι; Αυτός είναι ο απόλυτος σταρ (της ζωής)! (vid)

Όλοι θαυμάσαμε τον Λιονέλ Μέσι να κάνει κόλπα με το χαρτί υγείας, αποδεχόμενος το «Toilet paper challenge» που κάνει θραύση μεταξύ των ποδοσφαιριστών που μένουν σπίτι και δίνουν το καλό παράδειγμα, στην καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, όμως, δεν... πιάνει μια μπροστά στον άλλοτε συνάδελφό του Ντάγκφιν Ένερλι. Τον Οκτώβριο του 2005, σε ηλικία 33 ετών, ο Νορβηγός εξτρέμ, δύο φορές διεθνής, έσπασε τον λαιμό του (!) σε ματς της Φρέντρικσταντ με την Σταρτ, στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Εξαιτίας αυτού του σοβαρότατου τραυματισμού, ο Ένερλι έμεινε παραπληγικός. Αυτό, όμως, δεν τον εμπόδισε να πάρει και αυτός μέρος στο «Toilet paper challenge». Τα λόγια είναι περιττά, εν προκειμένω μιλάει ΜΟΝΟ η εικόνα. Μπράβο Ντάγκφιν!

This is Dagfinn Enerly, a former footballplayer who broke his neck during a relegation game in Eliteserien back in 2005. Even being in his situation he’s still the most positive human being i’ve ever met. Of course he’s doing the #stayathomechallenge pic.twitter.com/mYFu1aHcD6

— Tor Henrik Stensland (Toricharito) March 21, 2020