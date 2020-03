«Γκάφα» της UEFA, το πήρε πίσω για το όνομα του EURO (pic)

Η UEFA κατέρριψε τη λογική και… έκαψε τα μυαλά των φιλάθλων με την αρχική της ανακοίνωση στο twitter, που έκανε λόγο ότι θα κρατήσει το όνομα «EURO 2020» παρά το ότι η διοργάνωση μετατέθηκε για το 2021. Παρ’ όλα αυτά, η πλευρά της έσπευσε να εξηγήσει ότι το tweet αναρτήθηκε καταλάθος και ξεκαθάρισε ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση, αναφορικά με την ονομασία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.

The earlier tweet was sent by mistake.

— UEFA (@UEFA) March 20, 2020