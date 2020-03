UEFA: Κρατάει το όνομα «EURO 2020» παρά τη μετάθεση για το 2021

Τι κι αν πήρε μετάθεση για τον επόμενο χρόνο; Το Euro 2020 θα διεξαχθεί κανονικά, με την ονομασία να διατηρείται άθικτη ενόψει της διοργάνωσης που αναμένεται πλέον το καλοκαίρι του 2021.

Με ανακοίνωσή της, η UEFA επικύρωσε τη διατήρηση του ονόματος, σε μια απόφαση που παραξένεψε πολύ κόσμο, αφού όπως και να το κάνουμε τα στοιχεία δεν «κολλάνε» και υπάρχει χρόνος για νέα διαφημιστική καμπάνια.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9

— UEFA (@UEFA) March 20, 2020