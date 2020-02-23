Ολα τα γκολ της Ευρώπης (vids)

Δείτε εδώ τα στιγμιότυπα της 27ης αγωνιστικής της Premier League
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* Εξαιτίας του κορονοΐού αναβλήθηκαν τέσσερα ματς της Serie A'
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1vs
ΞAΝΘΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 3vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 3vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
LIVE
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 4vs
ΛΕΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1vs
ΞAΝΘΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 3vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 3vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 3vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
LIVE
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 0vs
ΓΡΑΝAΔΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 2vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2vs
ESPANYOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΤAΦΕ 0vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΕΝΟΑ 2vs
ΛAΤΣΙΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 4vs
ΛΕΤΣΕ 0
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 4vs
ΜAΙΝΤΖ 0
LIVE
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 7vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 86vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 111vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 104vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 124vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 110vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 120
LIVE
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 1vs
ΡΕΜΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝ 2vs
ΝΙΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2vs
ΒΕΡΟΙΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 1vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 1vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥAΙΤΚΑΠΣ 2vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤAΙΜΠΕΡΣ 1vs
ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3
ΤΕΛΙΚΟ
PEREMOGA DNIPRO 3vs
SKORUK TOMAKOVKA 3
ΤΕΛΙΚΟ
AVANHARD ODESSA 2vs
MORSKAYA AK. ODESSA 1
ΤΕΛΙΚΟ
REAL PHARMA ODESSA 1vs
LUXEON 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK SREMCICA 0vs
FK ZVEZDARA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΚΒΕΡΕ ΤAΡΒΑΣ 2vs
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ ΙΙ 5
ΤΕΛΙΚΟ
SEGEDKA 5vs
YASSKI 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC DNEPRAGRO 0vs
ENERGIYA DNIPRO 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK SPARTA ZELEZNIK 1vs
LISOVIC 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΦΑ 4vs
DALIAN YIFANG 1
ΤΕΛΙΚΟ
TEMP VYDNYKY 1vs
GIRNYK NOVOYAVORIVSK 1
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