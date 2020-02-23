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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Ευρώπη
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Ολα τα γκολ της Ευρώπης (vids)

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Απολαύστε το υπερθέαμα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στο Gazzetta.gr. Οι καλύτερες φάσεις και τα γκολ από Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga.

Δείτε εδώ τα στιγμιότυπα της 27ης αγωνιστικής της Premier League
Δείτε εδώ τα στιγμιότυπα της 25ης αγωνιστικής της La Liga
Δείτε εδώ τα στιγμιότυπα της 23ης αγωνιστικής της Bundesliga

* Εξαιτίας του κορονοΐού αναβλήθηκαν τέσσερα ματς της Serie A'

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