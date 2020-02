Παίκτρια στην Σκωτία έπαιζε για 40' με εξάρθρωση επιγονατίδας (vid)

Μόνο και μόνο στην ιδέα ότι το γόνατό σου φεύγει από την θέση του, σε πιάνει ανατριχίλα, αν όχι... ψυχοσωματικός πόνος. Υπάρχουν όμως και κάποιες που αψηφούν τέτοιου είδους τραυματισμούς, με απώτερο σκοπό να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην ομάδα τους, της οποίας και ηγούνται.

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει και, μάλιστα, σε εξέχουσα θέση η Τζέιν Ο' Τουλ, αρχηγός της σκωτσέζικης Σεντ Μίρεν, η οποία υπέστη εξάρθρωση επιγονατίδας στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στην Ινβερνές και κατόρθωσε να τελειώσει κανονικά το παιχνίδι. Κοινώς, έπαιξε για 40 λεπτά με το γόνατο της εκτός θέσεως και ενώ η ομάδα της έχανε ήδη με 6-0!

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και στο βίντεο, μετά την άτσαλη πτώση της με το πόδι στο έδαφος, η παίκτρια των γηπεδούχων είδε το γόνατό της να έχει μετατοπιστεί εμφανώς και αντέδρασε ενστικτωδώς, χτυπώντας το σημείο προκειμένου να το επαναφέρει στην θέση του.

Αρχικά δεν το κατάφερε, αναμενόμενα σφάδαζε στους πόνους και θεωρητικά μετά τις πρώτες βοήθειες του ιατρικού τιμ το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε. Και γράφουμε θεωρητικά, διότι μοιάζει αδύνατο να συνεχίσει κάποιος το παιχνίδι μετά από εξάρθρωση, πόσο μάλλον αν δεν έχει τοποθετηθεί ξανά το γόνατο με επιτυχία. Για την θαρραλέα κάπτεν της Σεντ Μίρεν, όμως, κάτι τέτοιο δεν την απέτρεψε να γράψει ακόμα μια ολόκληρη συμμετοχή.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

How does a Scottish footballer deal with a dislocated kneecap?

St Mirren WFC captain Jane O'Toole bashes her kneecap back into place before playing on for the remainder of the game.

Courtesy of @ICTFC pic.twitter.com/GMUsv0ffG5

— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) February 21, 2020