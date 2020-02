Οι «καθολικοί» επιβλήθηκαν με σκορ 5-0 και έφτασαν στο +10 στην κορυφή της βαθμολογίας της πρώτης κατηγορίας του σκωτσέζικου πρωταθλήματος, αφού, το σύνολο του Στίβεν Τζέραρντ υπέστη ήττα – σοκ από την Κιλμάρνοκ.

Παρά το γεγονός πως οι «διαμαρτυρόμενοι» έδειχναν να κρατούν τη νίκη στα χέρια τους, έχασαν τ' αυγά και τα πασχάλια στα τελευταία λεπτά και δέχθηκαν την ανατροπή για το 2-1.

Δείτε και ακούστε τη στιγμή που οι οπαδοί της Σέλτικ ενημερώθηκαν για το αποτέλεσμα των αντίζηλών τους:

Celtic fans inside Celtic Park finding out the Rangers score at full-time..

via IG/christopherduffyy pic.twitter.com/zP7ibTSHUg

— talkingbaws.com (@talkingbawscom) February 12, 2020