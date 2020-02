Ο Stevie G είδε την ομάδα του να δέχεται δυο γκολ στο φινάλε της αναμέτρησης πρωταθλήματος το βράδυ της Τετάρτης, η Κιλμάρνοκ πήρε τεράστια νίκη με το τελικό 2-1 κάνοντας ολική επαναφορά στο ματς και άφησε τους «διαμαρτυρόμενους» στο -10 από την κορυφή.

Την ώρα που ο Τζέραρντ μιλούσε στους δημοσιογράφους, οι φωνές από τ' αποδυτήρια των νικητών έφταναν μέχρι τα μικρόφωνα και φυσικά αποσπούσαν την προσοχή...

Δείτε το βίντεο και δυναμώστε τα ηχεία σας:

Limbs at Rugby Park as Eamon Brophy hits a late winner that could have a big impact in the title race! pic.twitter.com/VR5EmHeQnz

"That second-half performance alarmed me, we couldn't handle the pressure."

Steven Gerrard gives his honest give after a bitter blow in the title race...

You can hear the Kilmarnock players watching the replays in the background pic.twitter.com/qh8ehQz8P7

