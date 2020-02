Αθεόφοβος πιτσιρικάς μοίρασε «ποδιά» στον Κακά σε ματς 6Χ6 (vids)

Η μπάλα δεν ξεχνιέται για παίκτες όπως ο Κακά, αλλά το χάσμα με την νέα γενιά ασφαλώς μεγαλώνει κάθε χρόνο που διανύει μακριά από την ενεργό δράση.

Κάπως έτσι, ο παλαίμαχος θρύλος της Μίλαν προσέφερε ανάμικτα highlights από την συμμετοχή του σε αγώνα 6Χ6 στο Λονδίνο κόντρα στην ομάδα των Χάκνεϊ Γουίκ, με έναν από τους ερασιτέχνες αστέρες της να φτιάχνει ιστορία που θα λέει στα παιδιά και τα εγγόνια του.

Συγκεκριμένα, κατάφερε να μοιράρει «άρρωστη» ποδιά στον 38χρονο, με τον ίδιο να καταλαβαίνει πόσο εκτέθηκε στην συγκεκριμένη φάση, αλλά να αναγνωρίζει ιπποτικά την αξιοσημείωτη ενέργεια στον νεαρό παίκτη.

Πέρα από αυτή την στιγμή, ο Κακά είχε επίσης και το δικό του μομέντουμ, σκοράροντας ένα υπέροχο γκολ με ατομική προσπάθεια, έστω κι αν άφησε δυσαρεστημένο έναν συμπαίκτη του που του ζητούσε με θράσος την πάσα.

This kid really nutmegged Kaka

His life is no complete ( IG/hackneywickfc) pic.twitter.com/DHCB2nEqbg

— Italian Football TV (@IFTVofficial) February 8, 2020