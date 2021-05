Ο Matador είδε τους Κάρσντορπ και Μαντσίνι να τα βάζουν με τον Μέισον Γκρίνγουντ που στο ματς του «Ολίμπικο» για τα ημιτελικά του Europa League έγινε ο νεαρότερος Άγγλος που φτάνει στις 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε ηλικία 19 ετών και 217 ημερών.

Αμέσως έτρεξε να υπερασπιστεί τον νεαρό συμπαίκτη του και τα έβαλε με όσους Ρωμαίους πήγαν πάνω του, μέχρι να εκτονωθεί η κατάσταση στο μίνι – επεισόδιο που προκλήθηκε...

Cavani stick up for Greenwood

You love to see it! pic.twitter.com/ZkkY9bdXwP

