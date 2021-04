Σόλσκιερ: «Τα κόκκινα πανό μπέρδευαν τους παίκτες»! (vid)

Μια πτυχή από αυτές που έχουν εμποδίσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει τις επιδόσεις που θα ήθελε στα εντός έδρας παιχνίδια της, φαίνεται πως ήταν το... χρώμα των μεγάλο πανό που βρίσκονται στις εξέδρες ώστε να σκεπάζονται οι ψυχρές και άδειες καρέκλες ελέω της απουσίας του κόσμου.

Όπως ανέφερε ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού προημιτελικού του Europa League απέναντι στην Γρανάδα:

«Οι παίκτες δυσκολεύονταν εκείνο το κρίσιμο δευτερόλεπτο που ήθελαν να κοιτάξουν πάνω από τον ώμο τους για να βρουν συμπαίκτη τους και η κόκκινη φανέλα ήταν μπροστά σε κόκκινο φόντο λόγω των πανό που υπήρχαν στις εξέδρες...».

"We've looked into this..." #MUFC manager Ole Gunnar Solskjaer says red banners at Old Trafford have hindered their home form this season with the club now changing them to black banners... pic.twitter.com/kibmgYqgJQ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 14, 2021