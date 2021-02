O Oλυμπιακός πήρε μεγάλη πρόκριση στη φάση των 16 του Europa League, μετά την ήττα με 2-1 από την Aϊντχόφεν χάρη στο γκολ του Χασάν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ματιέ Βαλμπουενά έδειξε την χαρά του και ανέβασε φωτογραφία μαζί με Μπα, Λαλά, Σεμέδο, Ρέαμπτσιουκ και Μπρούμα.

Ο Γάλλος: «Να’ μαστε πάλι… Στον επόμενο γύρο του Europa League».

Here we go again!

Next round of @EuropaLeague #UEL pic.twitter.com/LzmFzhrDt5

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) February 25, 2021