bwin - Έτσι είναι το παιχνίδι σήμερα, με ενισχυμένες αποδόσεις, κορυφαίο live και χιλιάδες στοιχηματικές επιλογές |21+

Κι όμως, αυτά που έκανε το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ με την «Ένωση» και τον Μιχάλη Μπακάκη να μην μπορούν να καταλάβουν τι τους βρήκε στην αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής του Europa League και την Μπράγκα να φτάνει πανεύκολα στο 4-2, τα έζησε και... τρόμαξε πολύ, η Λέστερ πριν από μια εβδομάδα.

Ο Γκαλένο με δυο ασίστ και ένα γκολ κόντρα στην ΑΕΚ έγινε ένα από τα πρόσωπα της βραδιάς στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, θεωρείται ένας από τους καλύτερους που έχει το πορτογαλικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή για το τρανζίσιον παιχνίδι και η Πόρτο έχει λόγους που τον βλέπει και απορεί με τη γκάφα που έκανε...

GRUDOU NO PÉ! Galeno, jogador do SC Braga, colocou a bola pra dormir nesse domínio e foi aplaudido pelos companheiros no banco de reserva! “Pouca” qualidade, hein?

Crédito: SC Braga/Instagram pic.twitter.com/V3ed5nDzVX

— Esporte Interativo (de ) (@Esp_Interativo) December 3, 2020