Οι ημιτελικοί στις διοργανώσεις της UEFA σχηματίστηκαν και η εικόνα των προπονητών στις επτά από τις δώδεκα ομάδες δείχνει ότι το ποδόσφαιρο περνάει στη νέα... γενιά.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο βρήκε το... χρυσό γκολ και δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ μία ιστορική ανατροπή. Αυτό δεν συνέβη για τη Μάιντς, η οποία είδε το Στρασβούργο να διαλύει το προβάδισμα της και να περνάει εκείνη στα ημιτελικά του Conference League. Η Κρίσταλ Πάλας υπέστη «γλυκιά» ήττα στη Φλωρεντία από τη Φιορεντίνα και η Σαχτάρ Ντόνετσκ απλώς τσέκαρε το εισιτήριο για την τετράδα κόντρα στην Άλκμααρ.

Παράλληλα στο Europa League, η Φράιμπουργκ και η Άστον Βίλα πέρασαν άνετα τα εμπόδια τους, η Νότιγχαμ Φόρεστ λίγο πιο δύσκολα αλλά πέταξε εκτός την Πόρτο και η Μπράγκα έκανε μία αδιανόητη ανατροπή από 2-0 σε 2-4 και προσπέρασε την Μπέτις ενόψει των ημιτελικών.

Έτσι, η UEFA συμπλήρωσε τις τετράδες σε όλες τις διοργανώσεις καθώς είχε προηγηθεί το ζευγάρωμα του Champions League όπου περιμένουμε την τιτανομαχία της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν Μονάχου και της Άρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μέχρι εδώ, όλα καλά, όμως υπάρχει μία λεπτομέρεια που από τη μία αφήνει... υποσχέσεις και από την άλλη μία επιβεβαίωση για το ποδόσφαιρο.

Από αυτές τις 12 ομάδες, μόλις οι 5 έχουν προπονητή άνω των 45 ετών (!). Καλά διαβάσατε. Σημαίνει ότι επτά σύλλογοι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στους καλύτερους της Ευρώπης έχουν κόουτς που κάτω των 45 ετών με μικρότερο σε ηλικία αυτόν της Ράγιο Βαγιεκάνο, Ινίγκο Πέρεθ που είναι μόλις 38 ετών.

Ας τους βάλουμε όμως σε μία σειρά...

Ινίγκο Πέρεθ (Ράγιο Βαγιεκάνο): 38 ετών

Όπως είπαμε παραπάνω, είναι ο μικρότερος σε ηλικία προπονητής που βρίσκεται σε φέτος σε ημιτελικά της UEFA. Ο Ινίγκο Πέρεθ είναι 38 ετών και οδήγησε τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην τετράδα του Conference League με τελευταίο του θύμα την ΑΕΚ, την οποία νίκησε 3-0 στην Ισπανία, την είδε να ανατρέπει το σκορ στη Φιλαδέλφεια αλλά ο Παλαθόν βρήκε το γκολ και χάρισε την πρόκριση.

Δεν είναι τυχαία η πορεία του έως τώρα στη διοργάνωση καθώς τερμάτισε στην 8άδα του League Phase με μόλις μία ήττα, πέρασε από τη Σαμσουνσπόρ στη φάση των «16» και τώρα άφησε εκτός συνέχειας και την Ένωση. Όσον αφορά τον ίδιο, ξεκίνησε την προπονητική το 2022, όταν αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του και έκατσε στο πλάι του Άντονι Ιραόλα, τον οποίο διαδέχθηκε όταν αποχώρησε το 2024.

Αρντά Τουράν (Σαχτάρ Ντόνετσκ): 39 ετών

Ένα όνομα που άπαντες γνωρίζουν στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Ο Αρντά Τουράν είναι εκ των κορυφαίων Τούρκων ποδοσφαιριστών που πέρασαν από τα γήπεδα με σημαντικές παρουσίες σε Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης. Το 2022 έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατασαράι και αποφάσισε να... κρεμάσει τα παπούτσια του, πιάνοντας κατευθείαν την προπονητική για χάρη της Εγιουσπόρ.

Σε ηλικία 39 ετών πλέον, στην άκρη του πάγκου της Σαχτάρ Ντόνετσκ απολαμβάνει την πρόκριση της ομάδας στα ημιτελικά. Σε μία δύσκολη περίοδο για τις ουκρανικές ομάδες, ο Τούρκος προπονητής προσπαθεί να επαναφέρει την αίγλη του κλαμπ και παρότι ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι, διεκδικεί το ουκρανικό πρωτάθλημα και την υπέρβαση ενός ευρωπαϊκού.

Έχοντας αποκλειστεί από τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά του Europa League, η Σαχτάρ βρέθηκε στο Conference League όπου τερμάτισε στην 8άδα με μία ήττα στο League Phase, προσπέρασε τη Λεχ Πόζναν στους «16» και η Άλκμααρ δεν στάθηκε δύσκολο εμπόδιο στα προημιτελικά.

Βινσέντ Κομπανί (Μπάγερν Μονάχου): 40 ετών

Το «μυαλό» πίσω από μία... φονική μηχανή της Ευρώπης. Η Μπάγερν Μονάχου είναι «φωτιά» υπό τις οδηγίες του Βινσέντ Κομπανί, ο οποίος, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους (με εξαίρεση τον Αρτέτα) έχει ήδη φτιάξει ένα δυνατό βιογραφικό όμως κανείς δεν περίμενε όταν ανέλαβε το 2024, όταν θα έφτανε τη γερμανική ομάδα σε αυτά τα επίπεδα.

Σε ηλικία μόλις 40 ετών έχει ζήσει μεγάλες εμπειρίες ως προπονητής της Άντερλεχτ και της Μπέρνλι και φέτος έχει βαλθεί να σπάσει όλα τα κοντέρ. Μετράει μόλις δύο ήττες σε όλη τη σεζόν και σε όλες τις διοργανώσεις (!!) ενώ στο Champions League έστειλε την Μπάγερν απευθείας στους «16» αφού τερμάτισε στην πρώτη 8άδα. Έγινε... εφιάλτης για την Αταλάντα καθώς την διέλυσε με συνολικό σκορ 10-2 (!) και πέταξε εκτός και τη Ρεάλ Μαδρίτης με συνολικό σκορ 5-3.

Τζούλιαν Σούστερ (Φράιμπουργκ): 41 ετών

Στο τέλος της σεζόν 2023/24, πάρθηκε μία σημαντική απόφαση για τη Φράιμπουργκ. Έπειτα από 13 χρόνια στο τιμόνι της ομάδας, ο Κρίσταν Στράιχ αποχώρησε από τον σύλλογο με τον Τζούλιαν Σούστερ να καλείται να διαδεχθεί έναν προπονητή που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους φίλους του συλλόγου.

Δεν ήταν τυχαία η επιλογή αφού ο Γερμανός ήταν στο πλάι του Στράιχ από το 2018 και είχε περάσει από όλα τα πόστα του κλαμπ μέχρι να γίνει πρώτος προπονητής. Η επιλογή όχι απλώς βγήκε σε... καλό αλλά έφερε τον γερμανικό σύλλογο ένα βήμα παραπέρα στον ευρωπαϊκό χάρτη αφού στα 41 του, ο Σούστερ οδήγησε τη Φράιμπουργκ τα ημιτελικά του Europa League.

Κάνοντας ένα σχεδόν... τέλειο League Phase με μία ήττα στο φινάλε από τη Λιλ, η γερμανική ομάδα τερμάτισε στην 8άδα και πήρε το εισιτήριο για απευθείας στους «16». Η Γκενκ του Καρέτσα της έβαλε δύσκολα στο πρώτο ματς (0-1) αλλά στη Γερμανία η διαφορά ήταν εμφανή και με 5-1 πήγε στα προημιτελικά όπου η Θέλτα δεν έβαλε δυσκολίες στο σύνολο του Σούστερ (6-1 συνολικό σκορ).

Γκάρι Ο' Νιλ (Στρασβούργο): 42 ετών

Ο μοναδικός της λίστας που ανέλαβε την ομάδα μεσούσης της σεζόν. Ο Γκάρι Ο' Νιλ διαδέχθηκε τον Λιαμ Ροσενιόρ που αποφάσισε να πάει στην Τσέλσι τον περασμένο Γενάρη. Έτσι ο 42χρονος προπονητής ήταν ο εκλεκτός για πάρει τη θέση του στην τεχνική ηγεσία και να βάλει σε μία... τάξη τις σκέψεις του σε μία ομάδα που δεν ήταν «δική» του.

Το Στρασβούργο τερμάτισε στην κορυφή του League Phase έχοντας μία εξαιρετική πορεία μέχρι τότε. Στα νοκ-άουτ, η γαλλική ομάδα δυσκολεύτηκε τόσο στους «16» απέναντι στη Ριέκα (3-1 συνολικό σκορ) όσο και στα προημιτελικά με τη Μάιντς όπου χρειάστηκε να κάνει μυθική ανατροπή για να περάσει. Ωστόσο αυτή η αντίδραση (από 0-2 σε 4-0) σε συνδυασμό με την σταθερά καλή πορεία στη Γαλλία (μόλις δύο ήττες σε 11 ματς) δείχνει ότι ο Άγγλος κόουτς είναι σε καλό δρόμο.

Liam Rosenior’dan devraldığı Strasbourg’u adeta bir makineye dönüştürdü.



Strasbourg’un başında 18 maça çıkan Gary O’Neil 1.94 puan ortalaması yakaladı.



Liam Rosenior’un puan ortalaması 1.44’tü. pic.twitter.com/naYCVgEqGg — A BILA (@abilasports) April 16, 2026

Κάρλος Βίσενς (Μπράγκα): 43 ετών

Το «δεξί χέρι» του Γκουαρντιόλα που αποφάσισε να ανοίξει τα... φτερά του. Ο Κάρλος Βίσενς ήταν στο πλάι του Καταλανού προπονητή για τέσσερα χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι, υπηρέτησε τον σύλλογο και στις ακαδημίες, κατέκτησε το Champions League και πλέον έχει μεταφέρει την αύρα του στην Μπράγκα από το περασμένο καλοκαίρι.

Πέρασε... αέρα από τρεις προκριματικούς γύρους του Europa League και στο League Phase εντυπωσίασε τερματίζοντας στην 8άδα αφού ηττήθηκε μόνο από τη Γκενκ (με ρεσιτάλ Καρέτσα). Η ζωή του 43χρονου προπονητή στα νοκ-άουτ είναι συνεχώς... ανατροπές. Αρχικά χρειάστηκε να επιστρέψει από την ήττα με 2-0 στη Φερεντσβάρος και επικράτησε τελικά με 4-0 και στα προημιτελικά με την Μπέτις, μετά το 1-1 στην Πορτογαλία, ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο στην Ισπανία και στη συνέχεια έκανε επική ανατροπή σε 2-4, παίρνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά.

Μικέλ Αρτέτα (Άρσεναλ): 44 ετών

Και φτάνουμε στον πιο μεγάλο της λίστας αλλά και τον πιο έμπειρο. Όταν στα 44 σου χρόνια έχει κάτσει για 200 ματς δίπλα στον Πεπ Γκουαρντιόλα και σε άλλα 343 έχει οδηγήσει την Άρσεναλ στα ημιτελικά του Champions League και σε άμεση διεκδικήτρια της Premier League, τότε Μικέλ Αρτέτα, κάτι κάνεις σωστά.

Ο Ισπανός προπονητής έχει δώσει πραγματικό ρεσιτάλ στο φετινό Champions League. Η Άρσεναλ δεν έχει χάσει (!) έως τώρα, τερμάτισε στην κορυφή του League Phase, έχει μόλις δύο ισοπαλίες και το ευρωπαϊκό όνειρο πλέον δεν είναι μακριά. Έκανε το 8/8 στο League Phase της διοργάνωσης (νίκησε και τον Ολυμπιακό), προσπέρασε το εμπόδιο της Λεβερκούζεν στους «16» (3-1 συνολικό σκορ) και το επανέλαβε έστω και δύσκολα με την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη (1-0 συνολικό σκορ).