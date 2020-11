Ο Άγγλος εξτρέμ που έχει παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού από την Τότεναμ στην γερμανική ομάδα, δέχθηκε αισχρά και απειλητικά μηνύματα από ρατσιστές στα social media, κάτι που φυσικά κατήγγειλε...

Στο ματς με την Σλόβαν Λίμπερετς δεν χρησιμοποιήθηκε, η Χόφενχαϊμ έφτασε στο 5-0 για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa League και οι συμπαίκτες του έδειξαν πως τον στηρίζουν, πανηγυρίζοντας όλοι με τη σφιγμένη τους γροθιά στον αέρα...

We're all with you, Ryan https://t.co/8vzaLdtU2u

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 5, 2020