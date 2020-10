Τα «σπιρούνια» σκόρπισαν τη Μακάμπι Χάιφα στο Λονδίνο φτάνοντας στο απόλυτα επιβλητικό 7-2 σε ένα παιχνίδι που ήταν η... χαρά της επίθεσης, με την ομάδα του Μουρίνιο να πετυχαίνει τέσσερα γκολ από το πρώτο ημίχρονο.

Ο Ντέλε Άλι στο 90' έπειτα απ' όσα έχουν συμβεί και έχει ακούσει με τις επιλογές του προπονητή του που τον αφήνει εκτός αποστολής, κέρδισε πέναλτι με εκπληκτικό τρόπο και το εκτέλεσε ο ίδιος εύστοχα, κλείνοντας το σκορ και στέλνοντας την Τότεναμ στους ομίλους του Europa League.

