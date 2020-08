Ίντερ: Το τρίπτυχο της επιτυχίας με Λουκάκου, Λαουτάρο και Κόντε (pics & vids)

Ο Αντόνιο Κόντε πήρε τον σύλλογο από το χέρι το περασμένο καλοκαίρι, έκανε επιλογές που του βγήκαν σε απίστευτα μεγάλο βαθμό, έδειξε ότι σε βάθος χρόνου θα μπορεί να επαναφέρει την Ίντερ σε κατάσταση διεκδίκησης του πρωταθλήματος και τερματισμού της κυριαρχίας της Γιουβέντους, ενώ, δίνει το «παρών» σε ευρωπαϊκό τελικό για το κλαμπ μετά από το τρεμπλ του 2010.

Ο Ρομέλου Λουκάκου είχε χάσει τον εαυτό του μέχρι το περασμένο καλοκαίρι στο Μάντσεστερ και πλέον κάνει... παπάδες, έχοντας δυναμώσει πνευματικά και σωματικά και πιστεύοντας στον εαυτό του ίσως περισσότερο από κάθε άλλη σεζόν.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες αν και ξέρει τον... χαμό που γίνεται γύρω από τ' όνομά του και τη Μπαρτσελόνα, συνεχίζει ν' αποδίδει και είναι από τα πρόσωπα της χρονιάς στους «νερατζούρι» έχοντας αποδειχθεί... λίρα εκατό. Φυσικά κανείς δεν θα θέλει να τον δει να φεύγει το επόμενο διάστημα από το Μιλάνο.

Η Ίντερ διέλυσε την Σαχτάρ με το τελικό 5-0 στον ημιτελικό του Final-8 του Europa League, ετοιμάζεται να κοντραριστεί με τη Σεβίλλη για την κούπα και ήδη έχει στοιχεία που καθιστούν επιτυχημένη τη φετινή χρονιά που ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής...

Antonio Conte hammers his way to the Europa League final pic.twitter.com/3cN8vM7efQ

Δεν υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που στην ηλικία του Ρομέλου Λουκάκου να έχουν καταφέρει ν' ανταποδώσουν σε τόσο μεγάλο βαθμό τα χρήματα που έχουν διαθέσει οι ομάδες τους για εκείνους. Ο Βέλγος στράικερ, είναι μόλις 27 ετών, έχει δώσει μεγάλες μάχες για να εδραιωθεί και ν' αποκτήσει μεγαλύτερη αξία το όνομά του στον χάρτη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με το 2020 να είναι το καλύτερο για εκείνον κόντρα στη γενικότερη αίσθηση που έχει ο πλανήτης από τις δυσκολίες που βιώνει η ανθρωπότητα αυτό το έτος...

Ο Λουκάκου έχει πλέον καταγράψει την κορυφαία σεζόν του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο με τα 33 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις, έχει ευκαιρία να σπάσει το ρεκόρ του Βραζιλιάνου Ρονάλντο με τη φανέλα της Ίντερ, είναι αναγεννημένος μετά τις τεράστιες δυσκολίες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πάνω απ' όλα διατηρεί τον σεβασμό προς τους άλλους ακόμα κι αν δεν πέρασε καθόλου καλά. «Περίμενα από τη Γιουνάιτεντ όλα αυτά που έδειξε φέτος, με τους Γκρίνγουντ, Μαρσιάλ, Ράσφορντ... Είμαι χαρούμενος για εκείνους και τη νέα σεζόν θα είναι ακόμα πιο καλή η ομάδα» είπε για τους «κόκκινους διαβόλους» από τους οποίους αποχώρησε... κακήν κακώς. Κι όμως, έχει ήσυχη τη συνείδησή του.

Συνολικά έχει πετύχει: 41 γκολ με την Άντερλεχτ, 17 με τη Γουέστ Μπρομ, 87 με την Έβερτον, 42 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 52 με την εθνική ομάδα του Βελγίου.

Η Ίντερ δεν θα θέλει σε καμία περίπτωση να σκέφτεται ότι μπορεί να χάσει τόσο σύντομα τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ανάλογα με τις ορέξεις της Μπαρτσελόνα και την αποφασιστικότητα που μπορεί να επιδείξει στη θερινή μεταγραφική περίοδο. Ακόμα κι αν ο Ουρουγουανός επιθετικός επιλέξει ν' αποχωρήσει τόσο σύντομα και να «σπάσει» το τρομερό δίδυμο που έχει σχηματίσει με τον Ρομέλου Λουκάκου, οι «νερατζούρι» θα θελήσουν αυτό να γίνει με την τεράστια επιτυχία στον τελικό του Europa League την Παρασκευή.

Οι Λουκάκου και Λαουτάρο μαζί, έχουν πετύχει τη φετινή σεζόν σχεδόν τα μισά τέρματα της Ίντερ σε όλες τις διοργανώσεις! Μετά και το 5-0 επί της Σαχτάρ το βράδυ της Δευτέρας, η ομάδα του Κόντε έφτασε στα 110 τέρματα, εκ των οποίων τα 33 είναι του Βέλγου και τα 21 του Ουρουγουανού... Άλλωστε, είναι και το πρώτο δίδυμο της ομάδας του Μιλάνου με 20+ γκολ του καθενός σε μια αγωνιστική περίοδο, μετά τους Αντριάνο και Ομπαφέμι Μάρτινς από το 2004-2005...

2 - Lautaro Martínez and Romelu Lukaku are the first duo to score 20+ goals each in a single season for Inter Milan since Adriano and Obafemi Martins in the 2004-05 campaign. Partnership. pic.twitter.com/Uj0H1vqmGj

— OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2020