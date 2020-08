Ο Βέλγος νυν στράικερ της ομάδας του Μιλάνου δεν θα μπορούσε να μη «χτυπήσει» και απέναντι στους Ουκρανούς, σκοράροντας στο 78ο και το 83ο λεπτό της αναμέτρησης της Δευτέρας για να διαμορφώσει το τελικό 5-0 για την Ίντερ και να τη στείλει σε ευρωπαϊκό τελικό έπειτα από 10 χρόνια.

Ο Λουκάκου έχει πλέον φτάσει στα 33 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις καταγράφοντας την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στην ηλικία των 27 ετών, ενώ, έχει βρει δίχτυα σε 10 διαδοχικά ματς του Europa League καταγράφοντας νέα κορυφαία επίδοση!

Ο «Ρομ», έχει βάλει πλέον πλώρη για το απόλυτο ρεκόρ τερμάτων στην πρώτη ποδοσφαιρική χρονιά στην Ίντερ, εκεί όπου ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχε πρωτοεμφανιστεί, σκόραρε 34 φορές και αυτή η επίδοση είναι έτοιμη να καταρριφθεί από τον Λουκάκου στον μεγάλο τελικό απέναντι στη Σεβίλλη!

Most goals in a debut season for Inter

Ronaldo: 34

Lukaku: 33

?#UEL #UELfinal pic.twitter.com/68p38DQOcZ

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 17, 2020