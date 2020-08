Ζέκα προς Σόλσκιερ: «Σ' ευχαριστώ για όσα έχεις κάνει για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» (vid)

Μπορεί η Κοπεγχάγη, να μην τα κατάφερε και να αποκλείστηκε από τους «κόκκινους διαβόλους» στην παράταση, με 1-0, ωστόσο ο Ζέκα, στο τέλος δεν έκρυψε τον απόλυτο σεβασμό που τρέφει προς το πρόσωπο του προπονητή της Γιουνάιτεντ.

«Σ’ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα έχεις κάνει για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» έπιασε η κάμερα τον Ζέκα να λέει προς τον Νορβηγό τεχνικό.

Zeca (Copenhagen captain) to Solskjr: "Thank you very much for everything you have done in Manchester." #mulive [@DAZN_CA] pic.twitter.com/Q1Fryn462Q

— utdreport (@utdreport) August 11, 2020