UEFA: Σύσκεψη για το Ίντερ - Χετάφε, στον «αέρα» όλο το Europa League!

Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μ.: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, το ματς της Χετάφε με την Ίντερ στο Μιλάνο οδηγείται προς αναβολή έπειτα από την άρνηση της ισπανικής ομάδας να «πετάξει» για την Ιταλία. «Δεν θα πάμε εκεί και το ξεκαθαρίζω. Ακόμα κι αν χάσουμε το ματς στα χαρτιά, θα έχουμε το κεφάλι μας ψηλά. Δεν ρισκάρω με κανενός την υγεία» είπε ο πρόεδρος της ισπανικής ομάδας και αυτή η στάση του ανάγκασε τους ανθρώπους της UEFA να καλέσουν σύσκεψη ώστε ν' αποφασίσουν την τύχη του αγώνα της Πέμπτης.

Βέβαια, σύμφωνα με τους Ιταλούς ρεπόρτερ, από αυτή τη σύσκεψη ενδεχομένως να επηρεαστεί ολόκληρη η διοργάνωση και να οδηγηθεί σε αναβολή μέχρι νεοτέρας η φάση των «16», πράγμα που φυσικά επηρεάζει και την κόντρα του Ολυμπιακού με τη Γουλβς.

Σημειώνεται πως νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η Ρόμα δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Σεβίλλη, καθώς, δεν έχει άδεια προσγείωσης σε ισπανικό έδαφος η εταιρεία με την οποία θα «πετούσε» η αποστολή των «τζιαλορόσι» από την γειτονική μας χώρα που έχει το πιο σοβαρό πρόβλημα με τον κοροναϊό, μετρώντας εκατοντάδες νεκρούς...

Uefa currently on meeting to decide whether to postpone Inter-Getafe.

Decision could be expanded to entire Europa League round

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 11, 2020