Οι «διαμαρτυρόμενοι» έκαναν ολική επαναφορά... για σεμινάριο κόντρα στους Πορτογάλους, οι οποίοι βέβαια παίρνουν κάβα για τον επαναληπτικό τα δύο εκτός έδρας γκολ που πέτυχαν στη Γλασκώβη.

Η Ρέιντζερς που είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με δυο γκολ στη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, κατάφερε με αντεπίθεση διαρκείας να κάνει την μεγάλη ανατροπή προκαλώντας το ξέσπασμα του Στίβεν Τζέραρντ αλλά και του κόσμου που βρέθηκε στο «Άιμπροξ» το βράδυ της Πέμπτης.

FT: Rangers 3-2 Braga

Three goals in 15 minutes to come back from 2-0 down...

Take it away, Steven Gerrard pic.twitter.com/jztIOt3QRF

