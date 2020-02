Build A Bet στο Ολυμπιακός - Άρσεναλ. Ένας αγώνας – πολλές αγορές – ένα στοίχημα. |21+

Ο Ράιτ, ακολούθησε τους αγαπημένους του «κανονιέρηδες» προφανώς για να σχολιάσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στα media και το πρωί της Πέμπτης, αρκετές ώρες πριν από την πρώτη σέντρα στο «Γ.Καραϊσκάκης» για τους «32» του Europa League, έκανε τη βόλτα του στην Ακρόπολη...

Δείτε το βίντεο που δημοσιοποίησε:

Good morning from Athens @IanWright0's got that matchday feeling pic.twitter.com/mFB9pKz9XG

— Arsenal (@Arsenal) February 20, 2020