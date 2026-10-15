Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΟΦΗ με τη Ρεν για την 2η αγωνιστική του UEFA Europa League.

Το Europa League επιστρέφει σήμερα, με τον ΟΦΗ να ταξιδεύει στη Γαλλία. Αναλυτικότερα, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Ρεν (Live από Gazzetta), με μοναδικό στόχο τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τον βοηθήσουν να συνεχίσει την καλή του πορεία στη διοργάνωση.

Το σύνολο του Χρήστου Κόντη είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει ένα από τα φαβορί του γαλλικού πρωταθλήματος, με τον Χρίστο Σιέλη και τον Άαρον Λέγια Ισέκα να βρίσκονται εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού αλλά και ο Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα να μένει εκτός μετά από την τιμωρία του με κόκκινη κάρτα (δύο κίτρινες) στον τελευταίο αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ.

Η αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί στο «Roazhon Park» είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Magenta Sport 5.