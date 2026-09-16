Ο Δημήτρης Ράλλης αναλύει στο Gazzetta την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, Γιαγκελόνια.

Η ώρα της Ευρώπης έφτασε για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες ρίχνονται στη μάχη του League Phase του Europa League και στην πρεμιέρα θα φιλοξενήσουν την πολωνική Γιαγκελόνια των Δημήτρη Ράλλη και Τόλη Κωνσταντόπουλο.

Ο πρώτος, παρότι αρχικά ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα, εν τέλει έμεινε εκτός, ενώ ο δεύτερος θα βρεθεί κανονικά αντιμέτωπος των «ερυθρολεύκων» στη μάχη του Φαλήρου. Για να φτάσει η πολωνική ομάδα μέχρι το «Γ. Καραϊσκάκης» χρειάστηκε να τερματίσει στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα και να κάνει τη δική της υπέρβαση στα προκριματικά του Europa League.

Ο τρίτος προκριματικός γύρος ήταν... δυσκολότερος από τα play offs καθώς τέθηκε αντιμέτωπη με τη Ρέιντζερς (2-1 και 1-1) και στη συνέχεια με την Ιμπέρια (4-0, 2-1), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στη League Phase. Στην περσινή πορεία, το χεράκι του έβαλε και ο Δημήτρης Ράλλης.

Ο 21χρονος φορ μετράει ήδη πέντε γκολ σε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον πολωνικό σύλλογο αλλά φέτος φαίνεται ότι δεν αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του προπονητή του. Ο ίδιος βρέθηκε κοντά στην έξοδο το φετινό καλοκαίρι ωστόσο ένα ντόμινο εξελίξεων, τον κράτησε στην Πολωνία.

Ο ίδιος μίλησε στο Gazzetta και ανέλυσε την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, αναφέροντας τα δυνατά της σημεία, το κλίμα στην ομάδα ενόψει του παιχνιδιού αλλά και τη δική του παρουσία στην Πολωνία.

Αναλυτικά...

Πώς υποδέχθηκαν στη Γιαγκελόνια την κλήρωση με τον Ολυμπιακό;

«Δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη αντίδραση. Μόνο εγώ και ο Κωνσταντόπουλος χαρήκαμε πολύ. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και ένας μεγάλος αντίπαλος».

Ποιο είναι το δυνατό σημείο της Γιαγκελόνια;

«Πάντα προσπαθούμε να παίζουμε το δικό μας παιχνίδι, ανεξαρτήτου αντιπάλου ή έδρας. Έχουμε καλή κυκλοφορία με την μπάλα και προσπαθούμε πάντα να έχουμε τον έλεγχο».

Ποιος παίκτης είναι ο πιο επικίνδυνος για τον Ολυμπιακό;

«Είναι δύσκολο να πω. Δεν έχουμε έναν ή δύο παίκτες που ξεχωρίζουν αλλά είναι συνολική προσπάθεια. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος άλλος κάθε φορά. Για εμένα έχουμε όλη την ποιότητα και μπορούμε να γίνουμε αρκετά επικίνδυνοι για κάθε αντίπαλο».

Πώς είναι το κλίμα πριν το παιχνίδι;

«Το κλίμα είναι calm. Γενικά δεν υπάρχει άγχος στην ομάδα πριν από τα παιχνίδια και δεν θα το κοιτάξουμε διαφορετικά από ότι άλλα. Έχουμε συνηθίσει να παίζουμε σε δυνατές έδρες και απέναντι σε πολύ καλές ομάδες και να αγωνιζόμαστε ανά 3-4 μέρες. Είμαστε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι».

Τι χρειάζεται για να κερδίσει η Γιαγκελόνια;

«Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε τη νίκη. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, το γνωρίζουμε. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ομάδα και στο Καραϊσκάκης δεν είναι ποτέ εύκολο να κερδίσεις».

Σε ρώτησαν για την Ελλάδα εσένα;

«Ναι αλλά πιο πολύ γενικά πράγματα, όχι κάτι συγκεκριμένο για τον αντίπαλο. Και φυσικά όλοι χαρήκανε που θα πάμε στην Ελλάδα αλλά λογικό αν έχεις συνηθίσει να ζεις στην Πολωνία».

Φέτος είχες δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα αλλά βγήκες εκτός για τη League Phase. Τι συνέβη;

«Βασική ήταν να φύγω από τη Γιαγκελόνια. Υπήρχαν κάποιες ομάδες που είχαν δείξει σοβαρό ενδιαφέρον και εγώ ήμουν έτοιμος να φύγω. Δυστυχώς, δύο παίκτες που ήταν να έρθουν στη θέση μου, δεν πέρασαν τα ιατρικά και τελικά η Γιαγκελόνια δεν με άφησε να φύγω».

Εκείνη την περίοδο έπρεπε να δηλωθεί και η λίστα για το Europa League. Επειδή ήμουν πολύ κοντά στο να φύγω, δεν με είχαν υπολογίσει και έμεινα εκτός λίστας. Τώρα φυσικά με πειράζει πολύ, γιατί από τη στιγμή που έμεινα στην ομάδα, θα ήθελα να είμαι και εγώ σε αυτά τα παιχνίδια και να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για την ομάδα».

Ποιοι είναι οι στόχοι σου με την ομάδα από εδώ και πέρα;

«Πρέπει όσο πιο γρήγορα γίνεται να αρχίσω να παίρνω πάλι λεπτά συμμετοχής γιατί είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη μου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και ξέρω ότι μόλις μου δοθούν οι ευκαιρίες, θα δείξω τι μπορώ να κάνω. Ο στόχος μου είναι να παίζω όσο περισσότερο γίνεται, να βάζω γκολ και μετά θα δούμε τι θα γίνει».

Πώς θα περιέγραφες το ποδόσφαιρο στην Πολωνία για κάποιον που δεν το ξέρει;

«Το ποδόσφαιρο στην Πολωνία είναι σε καλό επίπεδο. Αν το συγκρίνω με την Ολλανδία, θα έλεγα ότι έχει μεγάλη διαφορά στο επίπεδο. Ο κόσμος εδώ ζει πραγματικά για το ποδόσφαιρο και είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις. Τα γήπεδα είναι σχεδόν πάντα γεμάτα και το ποδόσφαιρο εδώ είναι τεράστιο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων».

Το δικό σου prediction για το ματς;

«Θα είναι δύσκολο παιχνίδι αλλά πιστεύω 2-1 η Γιαγκελόνια».