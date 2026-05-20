Τελικός Europa League 2026: Το γκολ του Ρότζερς για το 3-0
Η κοντινή προβολή του Ρότζερς στο 58ο λεπτό έφερε το 3-0 για την Άστον Βίλα ενάντια στη Φράιμπουργκ.
Ο τίτλος του Europa League... κοντοζυγώνει στον Μπέρμιγχαμ, καθώς στο 58ο λεπτό του τελικού, ο Μπουεντία βρήκε τον Ρότζερς μέσα στην περιοχή κι εκείνος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά για το 3-0 της Άστον Βίλα κόντρα στη Φράιμπουργκ!
@Photo credits: Associated Press
