Ένα απίστευτο αυτογκόλ του Φερνάντες έφερε το 1-1 για τη Νότιγχαμ Φόρεστ ενάντια στην Πόρτο.

Η Πόρτο μπήκε καλύτερα στο ματς με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και προηγήθηκε στο ενδέκατο μόλις λεπτό με τον Γκόμες, ωστόσο οι Βρετανοί κατάφεραν να βρουν την ισοφάριση χάρη σε ένα απίθανο αυτογκόλ του Φερνάντες μέσα σε ένα δίλεπτο! Ο αμυντικός των Δράκων έγινε κάτοχος της μπάλας λίγο πριν τη σέντρα και επιχείρησε να τη γυρίσει στον Κόστα, ο οποίος όμως ήταν εκτός θέσης, με αποτέλεσμα το 1-1 θα έρθει χωρίς κόπο για τη Φόρεστ...