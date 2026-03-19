Μπέτις - Παναθηναϊκός: Γκολ και 4-0 ο Άντονι, πανηγύρισε με τραγιάσκα
Ο Άντονι βρήκε δίχτυα για το 4-0 και πανηγύρισε φιλώντας την φανέλα της Μπέτις και φορώντας μετά τραγιάσκα.
Στο 66ο λεπτό η Μπέτις σκόραρε εκ νέου στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Κάθετη του Κούτσο Ερνάντες στον Εζαλζουλί που από αριστερά γύρισε στο πέναλτι και ο Άντονι με αριστερό πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Μετά την επίτευξη του τέρματός του ο Άντονι έκανε κίνηση σαν να λέει ότι εγώ είμαι εδώ, φίλησε την φανέλα της Μπέτις και πανηγύρισε και φορώντας τραγιάσκα.
