Χουάνκαρ: «Απίστευτη εμπειρία ο Παναθηναϊκός, θα ήθελα να αποσυρθώ εκεί αλλά...»

Ο Χουάνκαρ μίλησε για τα χρόνια που βρέθηκε στον Παναθηναϊκό και φυσικά για το μεγάλο παιχνίδι με τη Μπέτις που έρχεται.

Ο Χουάνκαρ παραχώρησε συνέντευξη στο ισπανικό «ABC» με αφορμή το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις, αφού πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει τη φανέλα και των δύο ομάδων.

Ο Ισπανός αριστερός μπακ αναφέρθηκε στο διάστημα που πέρασε στον Παναθηναϊκό χαρακτηρίζοντάς μία απίστευτη εμπειρία, που κέρδισε τίτλους. Τόνισε πως οι «πράσινοι» είναι κάτι αντίστοιχο με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπαρτσελόνα στην Ελλάδα ενώ είπε πως θα ήθελε να έχει παραμείνει έναν χρόνο ακόμα στο κλαμπ και να αποσυρθεί εκεί, όμως τα πράγματα άλλαξαν.

Όσο για το παιχνίδι ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει φαβορί μιας και η Μπέτις δεν είναι στην καλύτερη φάση, αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιο σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του Χουάνκαρ

Πώς είδατε το πρώτο παιχνίδι;

Το ματς ήταν κάπως βαρετό και κρίθηκε στο τέλος με το πέναλτι. Το VAR επεμβαίνει πλέον με το παραμικρό και αλλάζει το ποδόσφαιρο.

Τι αναμνήσεις έχετε από τον Παναθηναϊκό;

Έμεινα τέσσερα χρόνια και έπαιξα τα πάντα. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Κατέκτησα δύο Κύπελλα Ελλάδας. Είναι μια ομάδα που εκεί είναι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης ή τη Μπαρτσελόνα και αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου, όπου απέκτησα αναγνώριση, εμπειρία και ωριμότητα. Θα ήθελα να μείνω έναν χρόνο ακόμη και να αποσυρθώ εκεί, αλλά άλλαξαν τα πράγματα.

Φέτος δεν είναι η καλύτερη χρονιά για τον Παναθηναϊκό, αλλά λόγω κόσμου και ιστορίας παραμένει σημαντικός σύλλογος. Στην Ευρώπη έχουν μεγάλο κίνητρο, γιατί στο πρωτάθλημα δεν έχουν επιλογές και έχουν επικεντρωθεί στο Europa League. Είναι ένας σύλλογος με διεθνή αναγνώριση. Αυτό που μοιάζουν και οι δύο ομάδες είναι ότι τις αγαπά πολύς κόσμος.

Τι θα συμβεί στη ρεβάνς;

Μπορούν να συμβούν τα πάντα, γιατί όλα είναι πολύ ισορροπημένα. Η Μπέτις έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Δεν είναι στην καλύτερη φάση της, αλλά είναι ομάδα με εμπειρία και πολύ καλούς παίκτες. Η διαφορά του ενός γκολ δεν είναι τίποτα. Δεν βλέπω φαβορί.

Εσείς τι θέλετε να συμβεί;

Είναι δύσκολο. Θέλω να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος και να περάσει ο καλύτερος. Έχω μεγάλη εκτίμηση και στις δύο ομάδες.

Η Μπέτις παίζει εντός, αλλά υπήρξαν αποδοκιμασίες.

Ο κόσμος θέλει να βλέπει προσπάθεια. Στην εποχή μου, παρότι παλεύαμε για την παραμονή, αναγνώριζαν την προσπάθεια. Αν δείξεις ότι τα δίνεις όλα, ο κόσμος στο ανταποδίδει. Είναι θετικό να παίζει εντός, αν εκμεταλλευτεί την ατμόσφαιρα.

Πώς θυμάστε την εξέδρα;

Η Μπέτις έχει απίστευτο κόσμο. Από τους καλύτερους που έχω συναντήσει μαζί με του Παναθηναϊκού. Στο Ροσαλέδα επίσης είχαμε καλό κλίμα. Στη Μπέτις, τη χρονιά που βγήκαμε Ευρώπη, πετούσαμε με τον κόσμο. Μπορεί να είναι «ένας παίκτης παραπάνω».

Μανουέλ Πελεγκρίνι εναντίον Ράφα Μπενίτεθ.

Κάθε προπονητής έχει τον τρόπο του. Με τον Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός πιθανότατα θα παίξει πιο κλειστά για να προστατεύσει το αποτέλεσμα. Η Μπέτις πρέπει να έχει υπομονή.

Ποιον παίκτη ξεχωρίζετε;

Έχω καλή σχέση με τον Πάμπλο Φορνάλς, είναι εξαιρετικός. Η Μπέτις έχει πολύ καλό σύνολο.

Η σεζόν 2012-13 και η 2013-14;

Η μία ήταν επιτυχία με έξοδο στην Ευρώπη και η άλλη καταστροφή με υποβιβασμό. Έγιναν λάθη στη διαχείριση και δεν δόθηκε σημασία στην Ευρώπη.

Υπάρχουν διαφορές με το σημερινό Betis;

Καμία σχέση. Σήμερα είναι ένας από τους κορυφαίους συλλόγους στην Ισπανία οργανωτικά. Ο Πελεγκρίνι ήταν καθοριστικός. Ένας καλός προπονητής μπορεί να αλλάξει τα πάντα.