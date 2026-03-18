Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ταξίδι του για την Ανδαλουσία με στόχο να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπέτις και να φτάσει για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια σ' ένα προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αποστολή στη Σεβίλλη: Νίκος Αθανασίου

Ο Παναθηναϊκός πέταξε με προορισμό τη Σεβίλλη όπου την Πέμπτη (19/03-22:00) θα κοντραριστεί με τη Μπέτις στο δεύτερο μεταξύ τους ματς για τους «16» του Europa League με φόντο μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» έχουν στις αποσκευές τους το 1-0 του πρώτου αγώνα που τους δίνει ένα μικρό προβάδισμα, όμως γνωρίζουν πόσο δύσκολο θα είναι το έργο τους στο «Λα Καρτούχα» των 70 χιλ. θέσεων που αναμένεται να είναι κατάμεστο, με το «τριφύλλι» βέβαια να έχει στο πλάι του και τους δικούς του «πιστούς».

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έφτασαν στο «Ελ. Βενιζέλος» έχοντας το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη τους, αφού για τέτοια παιχνίδια είναι που έχουν επιλέξει να κάνουν αυτό το επάγγελμα.

Κάποιοι οπαδοί που βρέθηκαν εκείνη την ώρα στο αεροδρόμιο, αφού ταξίδευαν κι εκείνοι για την Ισπανία, αποθέωσαν την ομάδα και ειδικά τον Ράφα Μπενίτεθ. Έπευσαν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί τους, να τους υπογράψουν κάποια αυτόγραφα, αλλά και να τους ευχηθούν καλή επιτυχία, ζητώντας τους παράλληλα την πρόκριση.

Η αποστολήτου Παναθηναϊκού

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

