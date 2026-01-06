«Χουάνκαρ θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»: Τα απειλητικά μηνύματα και οι 2... γορίλες που τον φύλαγαν

Ο Χουάνκαρ θυμήθηκε την πιο δύσκολη περιόδου του στον Παναθηναϊκό, αποκαλύπτωντας άγνωστες λεπτομέρειες.

Στην δύσκολη περίοδο που πέρασε μετά το περιστατικό με τον τραυματισμό του από κροτίδα στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αναφέρθηκε ο Χουάνκαρ στο κανάλι των ισπανών «Offsiders» στο Youtube.

Ο έμπειρος αμυντικός αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια για την θητεία του στο «τριφύλλι» και ειδικά στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον οποίο όπως είπε: «Καταπληκτικός προπονητής. Έχω μεγάλη εκτίμηση για εκείνον».

Ο τραυματισμός του Χουάνκαρ

Σχετικά με το περιστατικό στο «αιώνιο ντέρμπι», είπε: «Έφτασα στο νοσοκομείο με 90% απώλεια ακοής σύμφωνα με τα τεστ που μου έκαναν. Μου έκαναν αυτά που κάνουν στα μωρά, τα οποία δεν μπορούν να μιλήσουν για να πουν αν ακούνε. Το χειρότερο ήταν που έπρεπε να αντιμετωπίσω τις ζαλάδες, ήμουν εκτός για ένα μήνα μετά από αυτό», ενώ τόνισε πως η κόρη του, όταν είδε το σκηνικό αυτό ρωτούσε: «μπαμπά πέθανες;».

Οι απειλές στα social media

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως για τρεις μήνες, ο Παναθηναϊκός του παρείχε φύλαξη έξω από το σπίτι μου, καθώς δεχόταν πολλά απειλητικά μηνύματα: «Κι όμως, υπήρχαν άνθρωποι από τον Ολυμπιακό που αμφέβαλαν. Ακόμα και σήμερα μου στέλνουν μηνύματα: "Κλόουν", "ψεύτη", "είσαι ηθοποιός". Δεν ξέρω τι επίπεδο αρρώστιας είναι αυτό».

Μάλιστα, όπως είπε υπήρχαν κάποιες στιγμές που ήθελε να απαντήσει σε αυτά τα μηνύματα, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει: «Δεν μπορείς να φανταστείς τα μηνύματα που μου έστελναν. «Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου», μου έλεγαν και είναι μερικές φορές που θέλεις να απαντήσεις, αλλά δεν μπορείς. Ήθελα να τους συναντήσω και να τους ξεριζώσω τα κεφάλια, αλλά δεν μπορούσα. Είχα δύο γορίλες στην πόρτα του σπιτιού μου».

Η περιγραφή της ασίστ στον τελικό με τον Άρη

Τέλος, ο Χουάνκαρ έκανε και μία καταπληκτική περιγραφή της φάσης στον τελικό Κυπέλλου με τον Άρη, στην οποία έδωσε την αστίστ στον Βαγιαννίδη για το νικητήριο γκολ.

«Στο 97ο λεπτό είχαμε την μπάλα στο transition. Εγώ ήμουν μακριά από την φάση, είπα όμως οτι αυτό θα είναι το τελευταίο μου σπριντ με τον Παναθηναϊκό και άρχισα να τρέχω. Ο Μπερνάρ παίρνει την μπάλα, κάνω το overlap και παίρνω την μπάλα που μου την δίνει στον κενό χώρο. Έχω την δυνατότητα να κάνω σέντρα αλλά δεν βλέπω κανέναν. Ο Φώτης που τώρα είναι στην Σπόρτινγκ περιμένει στο πέναλτι για πάσα εκεί και λέω "γαμώ το, μου τελειώνει ο χρόνος, μου τελειώνει ο χρόνος" και ξαφνικά βλέπω τον Βαγιαννίδη που επίσης είναι στην Σπόρτινγκ να τρέχει στο πίσω δοκάρι. Είπα "γαμησέ το, αυτή είναι η ευκαιρία μου". Έβαλα δύναμη και ο Βαγιαννίδης το έβαλε. Ήταν η πρώτη φορά που έθελα να τα σπάσω όλα. Άρχισα να φωνάζω είμαι εδώ, είμαι εδώ. Ήταν ένας ωραίος τρόπος να πω αντίο. Έληγε το συμβόλαιό μου και ο τεχνικός διευθυντής ήθελε να τα αλλάξει όλα. Υπό κανονικές συνθήκες θα έμενα για μερικά χρόνια ακόμα», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για την επιλογή του Γιάννη Παπαδημητρίου να μην του προσφέρει νέο συμβόλαιο.