Η Φερεντσβάρος με τη Λουντογκόρετς έγραψαν τη δική τους... ιστορία, καθώς βρέθηκαν 5 φορές αντιμέτωποι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσα σε μόλις 6 μήνες.

Η Φερεντσβάρος ανέτρεψε το εις βάρος της 2-1 του πρώτου γύρου, καθώς επικράτησε με 2-0 στην έδρα της κόντρα στη Λουντογκόρετς, σφραγίζοντας έτσι το εισιτήριο της για τη φάση των «16» του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μπράγκα/Πόρτο.

Το ζευγάρι αυτό πάντως, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, έγραψε ιστορία φέτος στην Ευρώπη, με τις δύο ομάδες να έρχονται αντιμέτωπες μεταξύ τους πέντε φόρες μέσα σε έξι μήνες, παρά το γεγονός πως αγωνίζονται σε τελείως διαφορετικά εγχώρια πρωταθλήματα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ESPN Global Research, το γεγονός αυτό αποτελεί ρεκόρ, καθώς αυτή ήταν πρώτη φορά που δύο ομάδες συναντήθηκαν πέντε φορές σε μία σεζόν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις (ομάδες έχουν παίξει μεταξύ τους μέχρι και τέσσερις φορές σε 32 περιπτώσεις).

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Αύγουστο, όταν η Λουντογκόρετς και η Φερεντσβάρος αναμετρήθηκαν σε διπλούς αγώνες για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η πρώτη αναμέτρηση έληξε ισόπαλη με 0-0 στο Ράζγκραντ, προτού οι Ούγγροι κερδίσουν την εντός έδρας αναμέτρηση με 3-0 μια εβδομάδα αργότερα στη Βουδαπέστη. Ωστόσο, η Φερεντσβάρος έχασε από την Καραμπάχ στον τελευταίο προκριματικό γύρο και έτσι «υποβιβάστηκε» στο Europa League.

Εκεί, στην τέταρτη αγωνιστική της League Phase οι δύο ομάδες ξανά ήρθαν αντιμέτωπες, αυτή τη φορά στην Ουγγαρία, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 3-1. Έπειτα, αφού και οι δύο τερμάτισαν στη μέση της βαθμολογίας στη πρώτη φάση της διοργάνωσης, κληρώθηκαν να παίξουν μεταξύ τους στα πλέι-οφ, με τον πρώτο αγώνα στις 19 Φεβρουαρίου στη Βουλγαρία να λήγει με 2-1 και τον επαναληπτικό χθες (26/02) να λήγει με 2-0, με τους πρωταθλητές Ουγγαρίας να είναι εκείνοι που πήραν τελικά την πολυπόθητη πρόκριση.