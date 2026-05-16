Ουγγαρία: Πήρε το πρωτάθλημα η Γκιόρι ΕΤΟ, καλά νέα για την ΑΕΚ
Η επταετής κυριαρχία της Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία έφτασε στο τέλος της, με την Γκιόρι ΕΤΟ να είναι η νέα πρωταθλήτρια! Η ομάδα του Μπάλας Μπορμπέλι έκανε το καθήκον της νικώντας 1-0 εκτός έδρας την Κισβάρντα και τερμάτισε πρώτη στη βαθμολογία της ΝΒ l, κατακτώντας έτσι τον τίτλο για πέμπτη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 13 χρόνια.
Η εν λόγω εξέλιξη ευνοεί και την ΑΕΚ, καθώς η ΕΤΟ έχει μικρότερο συντελεστή από την Ένωση, σε αντίθεση με τη Φράντι, με τις ελπίδες της Ένωσης να μπει εντέλει στους ισχυρούς των playoffs του Champions League να μένουν ζωντανές. Μία ακόμη χώρα που οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν κατά νου είναι η Αυστρία, όπου θέλουν την Κυριακή (17/5) να πάρει τον τίτλο της Bundesliga η ΛΑΣΚ Λιντς και όχι η Στουρμ Γκρατς.
FT | Kisvárda 0-1 ETO— Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) May 16, 2026
