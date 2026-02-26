Η Λιλ λύγισε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, η Στουτγκάρδη αν και ηττήθηκε από τη Σέλτικ δεν κινδύνευσε, ενώ η Φερεντσβάρος πέρασε το εμπόδιο της Λουντογκόρετς.

Η Στουτγκάρδη είχε βάλει στη Σκωτία τις βάσεις πρόκρισης με το εντυπωσιακό 4-1, η οποία σφραγίστηκε στη Γερμανία παρά την ήττα 1-0 από τη Σέλτικ. Οι φιλοξενούμενοι στην πρώτη επίθεση της αναμέτρησης βρήκαν δίχτυα. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Αντάμου μοίρασε στον ΜακΚουάν, ο οποίος με ιδανικό πλασέ πέτυχε το 1-0. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, είχαν κάποιες καλές προσπάθειες με τον Ουντάβ και τον Λέβελιν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η Σέλτικ αμύνθηκε πειθαρχημένα, χωρίς όμως καθαρές ευκαιρίες. Στην επανάληψη, η Στουτγκάρδη πίεσε για την ισοφάριση και είχε μεγάλες ευκαιρίες με Τομάς και Μπουανάνι χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο 75' οι Γερμανοί βρήκαν δίχτυα με τον Ουντάβ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Φερεντσβάρος - Λουντογκόρετς 2-0

Η Φερεντσβάρος έκανε την ανατροπή (1-2 το πρώτο ματς), επικράτησε 2-0 της Λουντογκόρετς στη Βουδαπέστη και προκρίθηκε στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Οι Ούγγροι μπήκαν δυνατά, πίεσαν και στο 14ο λεπτό πήραν προβάδισμα στο σκορ με ωραίο τελείωμα του Κανισόφσκι. Η πίεση συνεχίστηκε, η Φερεντσβάρος κυκλοφόρησε ιδανικά την μπάλα και στο 30' πήρε σκορ πρόκρισης με το γκολ Ζακαρίασεν. Η Λουντογκόρετς ρίσκαρε στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης και λίγο πριν το τέλος κέρδισε πέναλτι με του Ντουά, ωστόσο το VAR έδειξε πως ήταν σε θέση οφσάιντ.



Ερυθρός Αστέρας - Λιλ 0-2 παρ. (0-1 κ.α.)

Η Λιλ έκανε την ανατροπή στο Βελιγράδι, επικράτησε 2-0 του Ερυθρού Αστέρα στην παράταση και βρέθηκε στη φάση των «16» του Europa League. Οι Γάλλοι ήταν καλύτεροι, είχαν την ουσία και πήραν μεγάλη πρόκριση. Μόλις στο 4ο λεπτό ο Ζιρού με εξαιρετικό πλασέ «πάγωσε» το Βελιγράδι. Οι Σέρβοι πίεσαν, αλλά δεν κατάφεραν να απειλήσουν. Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση και στο 99' ο Ενγκόι διαμόρφωσε το 2-0. Ο Αστέρας προσπάθησε, αλλά δεν είχε τις λύσεις για να βρει το γκολ της λύτρωσης. Η ομάδα του Ζιρού θα αντιμετωπίσει είτε τη Λυών είτε την Άστον Βίλα στη φάση των 16.