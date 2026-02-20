Τι είναι αυτό που μας ενώνει

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για τα ματς του ΠΑΟ με την Πλζέν και του ΠΑΟΚ με την Θέλτα ψάχνοντας τι είναι αυτό που ενώνει τις τρεις ελληνικές αποτυχίες στο διήμερο.

Μετά τον Ολυμπιακό που έχασε από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα Play-offs του Τσάμπιονς λιγκ είχαμε χθες την συνέχεια των περιπετειών και του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟ στα play off του Γιουρόπα λιγκ: ούτε αυτοί κατάφεραν να πάρουν νίκες. Ας θυμηθούμε τι έγινε κι ας δούμε και το γιατί.

Στην παγίδα του Ασπας

Ο ΠΑΟΚ έχασε από την Θέλτα με 1-2. Πλήρωσε κυρίως μιας κακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο ο καλύτερος του ήταν πιθανότατα ο τερματοφύλακας Τσιφτσής που κράτησε όσο μπορούσε τους φιλοξενούμενους. Η ισπανική ομάδα χρειάστηκε ένα δεκαπεντάλεπτο για να αρχίσει να ανεβάζει στροφές κι ένα δεκάλεπτο για να φτάσει στο 0-2 και να πάρει προβάδισμα: πρώτα διάβασε τις αδυναμίες της άμυνας του ΠΑΟΚ και μετά τις εκμεταλλεύτηκε. Πρωταγωνιστής της ο 39χρονος Ιάγο Ασπας, μια μεγάλη ποδοσφαιρική μορφή.

Στο 34’ αρκούσε μιας λάθος πάσα του Λόβρεν, για να βγουν οι οι παίκτες της ισπανικής ομάδας γρήγορα στην αντεπίθεση και ο αγέραστος Άσπας να κάνει το 0-1. Στο 43’, κι ενώ ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να ανασυνταχθεί, δέχτηκε το 0-2. Ο Άσπας έγινε αυτή την φορά δημιουργός: από πάσα του σκόραρε ο Σβέντμπεργκ με προβολή. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε κυρίως το ότι δεν μπορούσε να αμυνθεί όσο σωστά η περίσταση απαιτούσε, ίσως γιατί είχε στην ενδεκάδα αρκετούς παίκτες που δεν είχαν ξεκινήσει βασικοί τελευταία (Τέιλορ, Βολιάκο, Καμαρά, Λόβερν κτλ). Μερικοί από αυτούς (ο Λόβερν, ο Καμαρά, ο Τέιλορ) έδειχναν εκτός ρυθμού – κι αυτό ειδικά όταν πρέπει να παίξεις και λίγο παραπάνω άμυνα πληρώνεται ακριβά. Ο Λουτσέσκου διόρθωσε πολλά στο δεύτερο ημίχρονο με τους Μιχαηλίδη, Χατσίδη, Μπάμπα να περνούν στο γήπεδο και ο Γερεμέγιεφ, που ήταν κι αυτός μια έκπληξη στην βασική ενδεκάδα, βρήκε στο 78΄ένα καταπληκτικό γκολ για το 1-2 κι ενώ προηγουμένως δεν είχε μετρήσει για εκατοστά ένα γκολ των φιλοξενούμενων που θα έβαζε τέλος σε κάθε ελπίδα. Το 1-2 έμελλε να είναι και τελικό αποτέλεσμα γιατί ο Ζίφκοβιτς που πήρε τα τελευταία σουτ δεν βρήκε εστία. Στα αρνητικά της βραδιάς ότι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, εξαιτίας μιας ανόητης ενέργειας πήρε κίτρινη κάρτα στο 88΄και θα χάσει και την ρεβάνς. Ο Λουτσέσκου δεν είχε κάποιο τραυματία αλλά έχασε κι αυτή την φορά ένα βασικό του ενόψει της συνέχεια στο Βίγκο.

Μεγάλη κακοδαιμονία

Ο ΠΑΟ έφτασε κοντά να κερδίσει, αλλά δεν τα κατάφερε: μεταξύ άλλων κουβαλάει και το μαύρο σύννεφο της κακοδαιμονίας. Το ματς ξεκίνησε με ένα κρύο ντουζ στο έτσι κι αλλιώς όχι και τόσο ζεστό ΟΑΚΑ: μόλις στο 11΄η Πλζέν άνοιξε το σκορ αιφνιδιάζοντας με τον τρόπο που μπήκε στο ματς και που δεν έμοιαζε καθόλου με την συμπεριφορά της στο προηγούμενο πέρασμα από την Αθήνα. Ο Λαφόν έβγαλε αρχικά ένα σουτ του Λαβάλ, όμως η μπάλα δεν απομακρύνθηκε ο Τσερβ έστρωσε στον Βισίνσκι, κι αυτός με ένα καλοζυγισμένο σουτ πέρασε την μπάλα από πολλά σώματα κι έκανε το 0-1.

Στην περίπτωση του ΠΑΟ έχουμε καταλάβει πλέον πως η ανάλυση του αντιπάλου από τον Μπενίτεθ καθορίζει και τις επιλογές του: η αρχική ενδεκάδα είναι κάθε φορά διαφορετική γιατί διαφορετικός είναι και ο αντίπαλος. Στην ανάλυσή του ο Ισπανός έκρινε πως για να αντιμετωπίσει την Πλζέν ο ΠΑΟ χρειαζόταν απλά να κρατήσει μπάλα αλλά και να πιέσει ψηλά τους Τσέχους. Για αυτό παρουσίασε ένα Παναθηναϊκό που είχε στην μεσαία γραμμή τους Σάντσεθ, Μπακασέτα, Ταμπόρδα και τους Πάντοβιτς - Τεττέη στην επίθεση: οι τρεις μέσοι έπρεπε να βοηθήσουν ώστε να υπάρξει μια καλή κατοχή και κυκλοφορία της μπάλας και οι δυο μπροστά να πιέσουν τους στόπερ της Πλζέν. Όλο αυτό δεν λειτούργησε υποδειγματικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έγινε λίγο καλύτερα στο δεύτερο.

Σε κάθε περίπτωση απέκτησε ενδιαφέρον όταν άρχισε να ανεβαίνει ο Τεττέη που στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο έκανε σπουδαία δουλειά. Στο 31΄ ο φορ του ΠΑΟ ισοφάρισε με κεφαλιά από γύρισμα του Κυριακόπουλου και στο 61΄με προσωπική ενέργεια έκανε το 2-1 κι ενώ προηγουμένως ο ΠΑΟ, χάρη και στο πολύ καλό παιχνίδι του Σάντσεθ έλεγχε την μπάλα. Αλλά στο 80΄ο Λάντρα, που μπήκε στο ματς, με ένα σουτ εκτός περιοχής εξέθεσε την καθυστερημένη αντίδραση του Λαφόν κι έγραψε το 2-2. Και παρά τις προσπάθειές του στο τέλος, χάρη και στην είσοδο του Σφιντέρσκι και του Αντίνο, ο ΠΑΟ που ήταν καλύτερος από όσο στις τελευταίες του εμφανίσεις δεν πήρε μια νίκη που φαινόταν να έχει στα χέρια του.

Παρατεταμένες δυσκολίες

Τι ενώνει τις εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων (και βάζω μέσα κι αυτή του Ολυμπιακού); Ότι καμία τους, για τελείως διαφορετικούς λόγους δεν έφτασε στα κρίσιμα αυτά play off στην καλύτερη δυνατή της κατάσταση κι αυτό είναι ένα λάθος που βαραίνει και τους τρεις. Ο Ολυμπιακός ζει μια παρατεταμένη περίοδο δυσκολίας στο γκολ: άργησαν να καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα μολονότι αυτό φαινόταν από τα πρώτα επίσημα ματς της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ βασανίζεται από απουσίες: σίγουρα αυτές οφείλονται και στο βαρύ του πρόγραμμα, μοιάζει όμως δεδομένο ότι σε κάποιες θέσεις χρειαζόταν και καλύτερους αναπληρωματικούς. Ο ΠΑΟ αποφάσισε ένα restart τον Ιανουάριο, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο. Και οι τρεις εμφανίστηκαν σε αυτά τα ματς με ομάδες χειρότερες από αυτές που πήραν τις προκρίσεις. Ο Ολυμπιακός είναι λιγότερο παραγωγικός, πιο προβλέψιμος, πιο μπερδεμένος επιθετικά. Ο ΠΑΟΚ είναι σαφώς πιο κουρασμένος και πιο επιβαρυμένος. Ο ΠΑΟ δεν έχει την ομοιογένεια που η διάκριση στην Ευρώπη απαιτεί. Όλα αυτά φάνηκαν πιο πολύ και γιατί οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων εμφανίστηκαν καλύτεροι από την πρώτη φορά που τις αντιμετώπισαν. Η Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη ήταν σαν να ήρθε έχοντας κάνει τρεις μεταγραφές: ο Ταμπσόμπα, ο Παλάσιος και φυσικά ο Σικ της έδωσαν πολλά σε σχέση με το προηγούμενο ματς. Η Θέλτα όταν αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ στο Βίγκο έτρεχε ένα κακό σερί (7 ματς χωρίς νίκη) και ο σκοπός της ήταν τότε όχι η διάκριση στο Γιουρόπα λιγκ, αλλά το πως θα ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας στο ισπανικό πρωτάθλημα: σήμερα δεν έχει τέτοια προβλήματα και μοιάζει να έχει και πολυτέλειες. Χθες δυο βασικοί της, ο Γιούτκλα και ο Λόπεθ, ήρθαν από τον πάγκο. Και η Πλζέν ήταν δεδομένο ότι στο δεύτερο ματς με τον ΠΑΟ θα έπαιζε λίγο καλύτερα: στο προηγούμενο πέρασμα από το ΟΑΚΑ είχε μείνει νωρίς με παίκτη λιγότερο.

Αναζητούνται υπερβάσεις

Ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟ έχουν κάποιες ελπίδες, αλλά πρέπει να κάνουν υπερβάσεις στις ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ πρέπει στο Βίγκο να κάνει μια εμφάνιση ανάλογες με αυτή που έκανε με την Λιόν και την Λιλ στη Γαλλία – αλλά για να την κάνει πρέπει να έχει επιστροφές παικτών που χθες του έλειψαν πολύ και για την ώρα το μόνο βέβαιο είναι η απουσία του Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟ αγωνίζεται με ένα αντίπαλο που είναι δύσκολος στο γκολ: τα δυο που πέτυχε στο ΟΑΚΑ η Πλζέν ήταν μάλλον συγκυριακά κι έχουν να κάνουν με κακές εκτιμήσεις του Λαφόν. Αν ο Τετέη επαναλάβει την χθεσινή του εμφάνιση ο ΠΑΟ μπορεί να σκοράρει πάλι. Αλλά οι υπερβάσεις είναι όπως το θαύμα που κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Πρώτα τις βλέπεις και μετά τις πιστεύεις.