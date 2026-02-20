Ο μισός ΠΑΟΚ κέρδισε πίστη ότι μπορεί να περάσει τη Θέλτα

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τη δίκαιη ήττα του ΠΑΟΚ από τους Ισπανούς, αλλά και για το πώς δημιουργούνται ελπίδες ώστε ο Δικέφαλος να έχει προοπτική στο δεύτερο ματς.

Έχασε δίκαια ο ΠΑΟΚ από τη Θέλτα! Πρέπει να το παραδεχθούμε σε σχέση με το τι είδαμε στα 90 λεπτά! Χάθηκε η πρώτη μάχη, ποιος όμως είναι εκείνος που μέσα στον ΠΑΟΚ δεν πιστεύει ότι την άλλη εβδομάδα μπορεί να γίνει η ανατροπή;

ΠΑΟΚ μετά από τόσα μεγάλα ντέρμπι στην Ελλάδα, ΠΑΟΚ χωρίς Κωνσταντέλια, Μεϊτε, Γιακουμάκη, Πέλκα, Ντεσπόντοφ και… και… με πολλούς άλλους στα όριά τους! Απέναντι σε μία εξαιρετικά πειθαρχημένη ομάδα όπως η Θέλτα που ΠΟΤΕ με ΠΟΤΕ δεν βρέθηκε να αμύνεται στο ματς σε κατάσταση με παίκτη λιγότερο! Αυτό το σκηνικό της απόλυτης ισπανικής κυριαρχίας κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, σαφώς και δημιουργούσε μία απελπισία για την πρόκριση, μαζί με το δίκαιο 0-2! Ήταν το πρώτο φετινό 45λεπτο όπου ο ΠΑΟΚ δεν είχε υποψία φάσης! Η ομάδα ήταν σα να το είχε πάρει απόφαση ότι χωρίς Μιχαλίδη-Μεϊτέ-Ντέλια-Γιακουμάκη στον άξονα, αλλά και τον Μπάμπα πίσω από τον Τάισον (πολλά γεγονότα μαζί) δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλει σωστά την μπάλα από την άμυνα προς το κέντρο και την επίθεση. Ρεαλιστικό; Μεμψιμοιρία; Έλλειψη αυτοπεποίθησης; Ό τι και αν ήταν ο ΠΑΟΚ δεν πλησίασε στο αντίπαλο τέρμα και από τρεις φάσεις σε γρήγορες εναλλαγές μπάλας των αντιπάλων, έχανε 0-2.

Στην επανάληψη οι ασπρόμαυροι μπήκαν ξεχνώντας τα προβλήματά τους. Δεν είχαν και κάτι να χάσουν, αν και… σε αυτές τις περιπτώσεις το 0-4 δεν απέχει και πολύ ε; Η εικόνα άλλαξε, αφού και οι Ισπανοί ήθελαν να παίξουν πιο συντηρητικά. Ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτοβουλία, κυκλοφόρησε την μπάλα καλύτερα, απλά δεν μπορούσε να φθάσει εύκολα σε φάσεις απέναντι σε μία εκπληκτικά οργανωμένη ομάδα. Σημειώνουμε ότι πριν την είσοδο Μιχαηλίδη-Μπάμπα, ο ΠΑΟΚ έβγαλε καλύτερη ποιότητα στην λειτουργία του. Η έμπνευση Ζίβκοβιτς-Γερεμέγεφ και το 1-2 (στο όριο του οφσάιντ ενώ νωρίτερα ο Γιούτγκλια έκανε λάθος σκοράροντας εκτεθειμένος) έχει αλλάξει τα πάντα!

Ένα λάθος έκαναν οι Ισπανοί, ο Χατσίδης δεν βρήκε τον Γερεμέγεφ σε εύκολη πάσα, το 2-2 χάθηκε, αλλά όχι οι ΠΑΟΚτσήδικες ελπίδες!

Κι όμως… Όσα έγιναν από το 45΄ και μετά, αλλά πολύ περισσότερο η εικόνα και η νοοτροπία της φετινής ομάδας του Δικεφάλου στο σύνολό της, δίνουν ελπίδα για τη νίκη στο δεύτερο ματς. Αρκεί να το πάει ο ΠΑΟΚ όσο πιο πίσω γίνεται. Ας μείνει όρθιος μέχρι το 60΄. Ας είναι ισόπαλος στο 70΄. Μετά θα δούμε ποιος έχει μεγαλύτερη καρδιά…

* Τάισον μας κοροϊδεύεις… Μας γλεντάς ξεκάθαρα με το διαβατήριο που γράφει 39! Δεν μπορεί φίλε… Δεν γίνεται…

* Μία παρατήρηση για τον Ζαφείρη. Ο παίκτης των 12 εκατομμυρίων αποδεικνύεται ότι βρίσκεται ΚΑΤΩ από το επίπεδο δουλειάς και συνοχής που έχει φθάσει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι παικτάρα, τρέχει πάρα-πάρα πολύ και σε μεγάλη ένταση, στον ΠΑΟΚ θα γίνει κάποια στιγμή το καλύτερο οκτάρι, ειδικά αν καταφέρει λίγο να βελτιώσει και την τεχνική του σε κλειστούς χώρους. Προς το παρόν αυτή η παικτάρα δεν πρέπει να βιάζεται να φθάσει στο υψηλό επίπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι ή θα γίνει καλύτερος όλων, αλλά με Μεϊτέ-Οζντόεφ και κανονικά δεκάρι ο ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο παίζει καλύτερα.

* Να και κάτι κακό ενόψει του δεύτερου αγώνα. Δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς που πήρε κάρτα! Επειδή αν παίρναμε έναν να πάμε στον… πόλεμο αυτός θα ήταν ο Αντρίγια, χωρίς τον Σέρβο αρχηγό υπάρχει ένα ζήτημα. Έστω…

* Τελευταία ήττα του ΠΑΟΚ εδώ στην Τούμπα και σε οποιαδήποτε διοργάνωση, πέρσι τέτοιο καιρό με την Στεάουα! Και τότε ήταν στο γήπεδο κλιμάκιο της UEFA όπως και τώρα… Όχι ότι είμαστε προληπτικοί, αλίμονο σε όποιον το υποστηρίζει, αλλά… μήπως να το ξαναδούμε αυτό το θέμα;

* Κύπελλο μπάσκετ και… final eightχαχαχα! Να μαζεύονται τόσοι άνθρωποι σε ένα μέρος και να πιστεύουν ότι κάτι κάνουν. Αυτό είναι μπάσκετ που παίζεται εντός Ελλάδας: Η απόλυτη κοροϊδία!