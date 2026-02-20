Τεττέη: «Απόψε δικαιώθηκα για τη δουλειά μου, πιστεύω μπορώ να γίνω ηγέτης του Παναθηναϊκού»

Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη στην κάμερα του ΑΝΤ1 μετά το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τα δυο γκολ κόντρα στην Πλζεν.

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στην ισοπαλία με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, καθώς στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο έκανε εκπληκτική εμφάνιση, ενώ σκόραρε δυο υπέροχα γκολ.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός στάθηκε στη σημασία που είχε για εκείνον η πρώτη του συμμετοχή σε διοργάνωση της UEFA, στην επιθυμία του να δικαιώσει τον Ράφα Μπενίτεθ για την εμπιστοσύνη και στη δουλειά του που τον έφτασε ως εδώ.

Φυσικά ο 24χρονος φορ αναφέρθηκε και στην αγαπημένη του μητέρα,ενώ... επιβεβαίωσε πως της αφιέρωσε το παρθενικό ευρωπαϊκό του γκολ.

Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη

«Το πιστευα ότι θα σκόραρα. Πίστευα πως το πλάνο του προπονητή θα μας βοηθούσε να ήμασταν επικίνδυνοι όπως και ήμασταν. Πιστεύω θα είμαστε ακόμα πιο ετοιμοι για το επόμενο παιχνίδι.

Περίμενα πως και πως αυτήν την μέρα. Ήμουν πολύ χαρούμενος όταν με έβαλε ο προπονητής στην ευρωπαϊκή λίστα. Ήθελα να τον δικαιώσω.

Αφιερώνω αυτήν την εμφάνιση σε... εμένα. Σκεφτόμουν που έχω ξεκινήσει και που έχω φτάσει. Έχω δουλέψει πολύ και έχω προσπαθήσει πολύ. Απόψε πιστεύω ότι δικαιώθηκα.

Πιστεύω πως μπορώ να γίνω ηγέτης του Παναθηναϊκού. Θα δείξει αν μπορώ να σηκώσω το βάρος.

Το πρώτο γκολ το αφίερωσα στη μητέρα μου. Πιστεύω πως θα ήταν πολύ συγκινημένη και χαρούμενη».

