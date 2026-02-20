Ο Ανδρέας Τεττέη μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στο πρώτου του ευρωπαϊκό παιχνίδι πήγε στη μητέρα του, με την οποία αγκαλιάστηκε.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην κατάφερε να νικήσει τη Βικτόρια Πλζεν (2-2) και να πάρει προβάδισμα πρόκρισης για τους «16» του Europa League, όμως η βραδιά θα μείνει αξέχαστη για τον Ανδρέα Τεττέη. O διεθνής Έλληνας φορ έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, το οποίο συνδύασε με εξαιρετική εμφάνιση και δυο υπέροχα γκολ.

Κατά τον πανηγυρισμό του για το παρθενικό του τέρμα σε διοργάνωση της UEFA ο 24χρονος επιθετικός έδειξε την εξέδρα και μετά το ματς πήγε στην αγαπημένη του μητέρα στην οποία το είχε αφιερώσει, και την αγκάλιασε, σε μια υπέροχη και ξεχωριστή στιγμή για τους δυο τους.

Θυμίζουμε πως στο πλάισιο της μεγάλης συνέντευξης του έδωσε στο Gazzetta ο Ανδρέας Τεττέη είχε τονίσει πως η μητέρα του είναι τα πάντα γι' αυτόν.

Η αναφορά του Τεττέη στη μητέρα του στη μεγάλη του συνέντευξη στο Gazzetta

Τι σημαίνει η μητέρα σου για σένα και πόσο σημαντική είναι στη ζωή σου;

«Η μητέρα μου είναι τα πάντα. Το μόνο που ήθελε η μητέρα μου από εμένα ήταν να μη γίνω κακός άνθρωπος. Με έβαλε στον αθλητισμό για να με κρατήσει μακριά από κακές επιρροές. Όταν ασχολείσαι με τον αθλητισμό ξέρεις ότι έχεις προπόνηση, πρέπει να ξεκουραστείς, να κοιμηθείς καλά, να φας καλά, να μην πιεις και να μην μπλέκεις με κακές παρέες, επειδή μπορείς να κάνεις πολύ μακριά βήματα. Ευχαριστώ πολύ τη μητέρα μου επειδή αν δεν ήταν αυτή να με βάλει στο ποδόσφαιρο δεν θα ήμουν εδώ».

