Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Το γκολ του Βισίνσκι για το 0-1
Στο 11' η Βικτόρια Πλζεν άνοιξε το σκορ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με σκόρερ τον Βισίνσκι.
Ο Παναθηναϊκός έμεινε πίσω στο σκορ από το 11' κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν με τον Βισίνσκι να βρίσκει δίχτυα στο ΟΑΚΑ με δυνατό σουτ.
Συγκεκριμένα ο Λαφόν απέκρουσε και στην εξέλιξη της φάσης, ο Σερβ έστρωσε στον Βισίνσκι, ο οποίος με ένα σουτ νίκησε τον γκολκίπερ των πράσινων που δεν μπόρεσε να κάνει δεύτερη διαδοχική απόκρουση γράφοντας έτσι το 0-1 για την τσεχική ομάδα.
@Photo credits: INTIME
