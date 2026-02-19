Στο 11' η Βικτόρια Πλζεν άνοιξε το σκορ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με σκόρερ τον Βισίνσκι.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε πίσω στο σκορ από το 11' κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν με τον Βισίνσκι να βρίσκει δίχτυα στο ΟΑΚΑ με δυνατό σουτ.

Συγκεκριμένα ο Λαφόν απέκρουσε και στην εξέλιξη της φάσης, ο Σερβ έστρωσε στον Βισίνσκι, ο οποίος με ένα σουτ νίκησε τον γκολκίπερ των πράσινων που δεν μπόρεσε να κάνει δεύτερη διαδοχική απόκρουση γράφοντας έτσι το 0-1 για την τσεχική ομάδα.