Η Θέλτα πήγε με προβάδισμα δυο γκολ στα αποδυτήρια της Τούμπας στο ημίχρονο του πρώτου αγώνα με τον ΠΑΟΚ, για τα Play Offs των «16» του Europa League. Πρωταγωνιστής της βραδιάς ο Ιάγο Άσπας, ο οποίος εκτός από το γκολ του 0-1 είχε και ασίστ στο δεύτερο γκολ των Ισπανών.

Στο 43ο λεπτό ο Σβέντμπεργκ άνοιξε δεξιά στον αρχηγό του, ο Άσπας γύρισε στο πέναλτι στον Σουηδό, ο οποίος με προβολή νίκησε τον Τσιφτσή για το 0-2, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.