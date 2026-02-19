ΠΑΟΚ - Θέλτα: Ασίστ ο Ιάγο Άσπας και 0-2 ο Σβέντμπεργκ (vid)
Η Θέλτα πήγε με προβάδισμα δυο γκολ στα αποδυτήρια της Τούμπας στο ημίχρονο του πρώτου αγώνα με τον ΠΑΟΚ, για τα Play Offs των «16» του Europa League. Πρωταγωνιστής της βραδιάς ο Ιάγο Άσπας, ο οποίος εκτός από το γκολ του 0-1 είχε και ασίστ στο δεύτερο γκολ των Ισπανών.
Στο 43ο λεπτό ο Σβέντμπεργκ άνοιξε δεξιά στον αρχηγό του, ο Άσπας γύρισε στο πέναλτι στον Σουηδό, ο οποίος με προβολή νίκησε τον Τσιφτσή για το 0-2, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.