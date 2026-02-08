Η Βικτόρια Πλζεν λύγισε με 3-1 τη Λίμπερετς, έφτασε τις τρεις σερί νίκες στην Τσεχία και μοιάζει ανεβασμένη πριν από τα ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στο Europa League.

Το νικηφόρο σερί συνεχίζεται για τη Βικτόρια Πλζεν. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-offs του Europa League επιβλήθηκε με 3-1 επί της Λίμπερετς κι έφτασε τις τρεις διαδοχικές νίκες στην Τσεχία, όπου την έχουν ανεβάσει στην 4η θέση του πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι έχτισαν βάσεις νίκης από το πρώτο ημίχρονο, καθώς με γκολ των Κρσικ (8΄) και Σουαρέ (43΄) απέκτησαν ένα σκορ ασφαλείας από το πρώτο 45λεπτο. Πολύ νωρίς στο β΄μέρος ωστόσο η Λίμπερετς μείωσε σε 2-1 με τον Μάσεκ κι έδωσε νέο ενδιαφέρον στον αγώνα, προτού ο Βισίσνκι σφραγίζει τελικά το τρίποντο για τη Βικτόρια Πλζεν στο 76΄.

Το 3-1 άλλωστε δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τους Τσέχους να συνεχίζουν στο δρόμο των επιτυχιών πριν από το πρώτο ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα στις 19 Φεβρουαρίου.

Βικτόρια Πλζεν (4-4-2): Βιγκέλε - Μέμιτς, Γιεμέλκα, Κρκιτς, Ντόσκι - Σουαρέ, Τσερβ, Χροσόφσκι, Λάντρα (63΄Σόικα) - Λαβάλ (63΄Βασουλίν), Βισίνσκι (83΄Κάντλετς)

