Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατός για να λυγίσει

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει από τη Γαλλία για την πιο δύσκολη μέρα του ΠΑΟΚ, για το κοντραστ όσων γίνονται στην Ελλάδα και την ομάδα του Δικεφάλου που έπρεπε να παίξει με τη Λυών, δίνοντας και πάλι περηφάνια στον πονεμένο κόσμο του.

Τι ζούμε; Έτσι είναι η ζωή, αλλά κάποιες φορές βιώνεις πράγματα και καταστάσεις τα οποία δεν μπορείς να φανταστείς ότι θα συμβούν με τέτοιο τρόπο που θα σε συγκλονίσουν. Ψάχνεις μέσα σου την ισορροπία για να συνεχίσεις, αλλά δεν τη βρίσκεις…

Πώς είναι δυνατόν στην έδρα του ΠΑΟΚ, στην πόλη του να κυριαρχεί τέτοιο πένθος, να κλαίνε όλοι με το κακό που μας βρήκε και πάλι, αλλά την ίδια μέρα η ομάδα του Λουτσέσκου να βρίσκεται στη Γαλλία και να δίνει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το οποίο μάλιστα όταν ολοκληρώνεται να δημιουργεί και μεγάλο εκνευρισμό…

Κανονικά δεν πρέπει να μιλάμε και να γράφουμε για ποδόσφαιρο. Υπάρχει κάτι άλλο μπροστά στην ανθρώπινη ζωή και ειδικά σε αυτή την τραγική συνθήκη να κλαίνε μητέρες και μπαμπάδες τα παιδιά τους; Θα έπρεπε όλα μα όλα να έχουν σβήσει να μην γίνεται τίποτα γύρω από τον ΠΑΟΚ. Έλα όμως που… «έπρεπε» να παίξει αυτή την ίδια μέρα.

Ξεκινάω από το τέλος και πραγματικά πιστεύω ότι όλη αυτή η πολύ-πολύ δύσκολη πραγματικότητα που βιώνει ΠΑΟΚ ως Σύλλογος και ως άνθρωποι που βρίσκονται γύρω του, θα δυναμώσει και θα συσπειρώσει τους πάντες σε τεράστιο βαθμό. Οι δυσκολίες πάντα στο τέλος δίνουν δύναμη στους ανθρώπους και η γεμάτη αναποδιές και μαρτύρια εκατονταετία του Δικεφάλου, μας έχει αποδείξει ότι μετά από την μεγάλη δοκιμασία, οι ασπρόμαυροι πάντα βρίσκουν τον τρόπο να σηκωθούν, να διεκδικήσουν, να κερδίσουν.

Είναι και το άτιμο το ποδόσφαιρο έτσι, η φύση του τέτοια που παίζεις, βλέπεις έναν αγώνα και μέσα από αυτόν παρασύρεσαι, ξεχνιέσαι και πρέπει να το αντιμετωπίσεις ξεπερνώντας κάθε άλλη σκέψη. Έτσι έγινε και χθες, με θετικές και αρνητικές συνέπειες.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε και πάλι το απόλυτα ανταγωνιστικό του πρόσωπο κόντρα στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της Γαλλίας. Την έπαιξε στα ίσια μέσα στο σπίτι της, παρά το ότι από το 40΄ έμεινε με δέκα λόγω αποβολής του Κωνσταντέλια, με ό τι αυτό συνεπάγεται. Και χθες στη Γαλλία αποδείχθηκε ότι ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, σε τέτοια που φθάνουμε στο σημείο να πιστεύουμε ότι σε ματς 11 με έντεκα, μπορεί μετά τη Λιλ να κέρδιζε και τη Λυών.

Έχασε το ματς και μαζί ο Ισπανός διαιτητής Ντε Μπούργκος Μπενκοετσέα αποφάσισε ότι ενόψει του επόμενου ευρωπαϊκού θα χάσει τον Κωνσταντέλια, τον Γιακουμάκη και τον Λουτσέσκου! Σε αγώνα όπου υπάρχει φάουλ πριν το 1-1 των Γάλλων, υπάρχει σπρώξιμο στον Τάισον πριν το 2-1 των Γάλλων και οφσάιντ πριν το 3-2 των Γάλλων! Ποιος τα έκανε όλα αυτά; Ο Ισπανός Ντες Μπούργκος Μπενκοετσέα, ο οποίος τον Απρίλιο του 2022 ως VAR (Ντε Μπούργκος) σε ΠΑΟ-ΠΑΟΚ ακυρώνει πέναλτι σε χέρι παίκτη του ΠΑΟ, ο οποίος ως VAR (εμφανίστηκε στη λίστα με το όνομα Μπενκοετσέα) τα βλέπει όλα κόντρα στον ΠΑΟΚ στον τελικό του Λαόθ με τον Παναθηναϊκό και χθες καταφέρνει να εξοργίσει τους πάντες με τις 100-0 μεγάλες αποφάσεις και να δημιουργήσει τέτοιο εκνευρισμό ακόμη και σ αυτή τη μέρα… Όλα ο ίδιος άνθρωπος με άλλα ονόματα τις τρεις φορές…

Μετά από όόλα αυτά η ζωή συνεχίζεται και το ποδόσφαιρο θα έρχεται πάντα να τη δίνει και μία άλλη ενδιαφέρουσα διάσταση, ως ένα από τα πιο ωραία δευτερεύοντα πράγματα μέσα σ αυτή…

Με τι ασχολούμαστε όμως; Σήμερα και αύριο γονείς κηδεύουν τα παιδιά τους… Τι να λέμε και τι να γράφουμε τώρα; Δεν υπάρχει καμία μα καμία λέξη που μπορεί να περιγράψει το οδυνηρό του πράγματος και φυσικά να απαλύνει τον πόνο τους…