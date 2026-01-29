Παναθηναϊκός - Ρόμα: Βασικός ο Τσιμίκας στο ΟΑΚΑ

Νίκος Κικίδης
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Ρόμα για το ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, με τον Κώστα Τσιμίκα να παίρνει φανέλα βασικού στην αριστερή πλευρά.

Με τον Κώστα Τσιμίκα στο αρχικό σχήμα θα παραταχθεί η Ρόμα στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Έλληνας αριστερός μπαμ πήρε φανέλα βασικού από τον Γκασκπερίνι, ο οποίος προετοίμασε την ομάδα του για μια πολύ σημαντική αποστολή επί ελληνικού εδάφους.

Οι Ρωμαίοι άλλωστε μπορεί να έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όμως ακόμα δεν έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην πρώτη οκτάδα και στη φάση των «16» του Europa League.

Κι εφόσον το ενδεχόμενο της πτώσης των play-offs είναι υπαρκτό, αντίστοιχο θα είναι και το ενδιαφέρον της Ρόμα που κατεβαίνει στο ΟΑΚΑ με στόχο το τρίποντο που θα της εξασφαλίσει την παρουσία στην πρώτη οκτάδα της League Phase.

Η ενδεκάδα της Ρόμα (Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι): Γκολίνι, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Ζιλάρδι, Τσέλικ, Τσιμίκας, Κριστάντε, Πισίλι, Ελ Αϊναουΐ, Σούλε, Πελεγκρίνι

